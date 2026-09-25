Cuerpo de Guardabosques de Yaguajay se alista para la campaña nacional contra incendios forestales

De septiembre a diciembre esa entidad despliega acciones educativas y preventivas en pos de evitar la aparición de siniestros de esta naturaleza en el municipio

El Área Protegida de Recursos Manejados Jobo Rosado es uno de los objetivos protegidos por el Cuerpo de Guardabosques de Yaguajay.

Desde este mes de septiembre y hasta diciembre el Cuerpo de Guardabosques del Circuito de Montaña Sierra Bamburanao, de Yaguajay, despliega acciones preventivas y educativas como parte de la fase preparatoria que antecede a la campaña contra incendios forestales, a iniciar en enero próximo.

En declaraciones a Escambray Heney González Aguilera, jefe del Cuerpo de Guardabosques del norte espirituano, explicó que en aras de incrementar la percepción de riesgo en la población en torno a siniestros de este tipo, en la actual etapa se efectúan visitas a los propietarios de tierra, así como intercambios con diversas bases productivas, cuyas áreas colindan con el bosque.

González Aguilera apuntó que dichos encuentros pretenden que los pobladores comprendan la necesidad de no hacer uso del fuego sin autorización y que se protejan los recursos naturales del territorio, concentrados, sobre todo, en el Parque Nacional Caguanes (PNC), el Área Protegida de Recursos Manejados Jobo Rosado y la UEB Agroforestal Yaguajay.

Asimismo, destacó que aun cuando en la pasada campaña contra incendios forestales el municipio no registró este tipo de desastres, el Cuerpo de Guardabosques no baja la guardia en aras de salvaguardar el patrimonio forestal de la zona.

Unido a estas acciones preventivas los guardabosques de la geografía yaguajayense también le ponen freno a la tala indiscriminada y a la caza furtiva, hechos que atentan contra la sostenibilidad de los ecosistemas, señaló la propia fuente.

Por último puntualizó que estas labores preventivas abogan por dotar de conocimientos a las personas y, por ende, evitar negligencias que provoquen incendios en hectáreas de bosques tanto naturales como protegidos.

En esta etapa de preparación, añadió el jefe del Cuerpo de Guardabosques, se ajustan los detalles para encarar la etapa crítica de la XXVI campaña nacional contra incendios forestales, prevista de enero a mayo del 2027.