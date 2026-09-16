Seminternado Héroe de Yaguajay: la escuela que prometió Camilo (+fotos)

El centro celebró a el aniversario 55 de su creación, cita a la que asistieron alumnos, maestros fundadores y actuales del centro, padres, pobladores de Meneses, así como las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio

En el encuentro se intercambió sobre la inauguración del centro, el 15 de septiembre de 1971. (Fotos: Facebook)

Este 15 de septiembre el Seminternado Héroe de Yaguajay, de la localidad de Meneses, volvió a festejar con un especial motivo: el aniversario 55 de su fundación.

Hasta el plantel, único de su tipo en la Enseñanza Primaria en Sancti Spíritus inaugurado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, llegaron alumnos, maestros fundadores y actuales del centro, padres y otros pobladores de la comunidad, quienes se acercaron a la génesis de la institución, una promesa de Camilo que Fidel hizo realidad.

Los asistentes al encuentro depositaron flores en el obelisco erigido al Señor de la Vanguardia.

Justo en el pasillo central de dicho centro escolar, los niños protagonizaron diversas iniciativas culturales, las cuales trajeron de vuelta aquellos sucesos de septiembre de 1971 en los que el líder histórico de la Revolución estrenó la escuela.

Los presentes conocieron cómo este centro educativo fue prometido por Camilo a los habitantes de Meneses tras la liberación del poblado y que el Comandante en Jefe hizo realidad años más tarde, gracias al intercambio que sostuvo María Herminia Pérez Girado con Fidel durante una de sus visitas a la localidad.

“Hace 55 años Fidel cumplió la profecía de Camilo e hizo también más libres a los hijos de este pueblo, pues se materializó el pensamiento martiano de Ser cultos para ser libres.

La celebración acogió diversas iniciativas culturales.

“Hoy, a pesar del férreo bloqueo que impone el imperialismo continuamos formando a las nuevas generaciones. Nada nos detiene, ni nos detendrá. Avanzamos con las premisas del Tercer Perfeccionamiento de la Educación. Por eso, en el año del centenario del Comandante en Jefe, digamos: ¡Gracias, Fidel!, por cumplir la promesa de Camilo y darnos este bello centro escolar”, expresó Dunia Félix Pérez, directora general de Educación en Yaguajay.

Como colofón del encuentro se realizó un conversatorio entre fundadores de la instalación educativa y estudiantes de diversas enseñanzas.

Durante la celebración, a la que asistieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, se reconoció a maestros fundadores del plantel y a la propia instalación, por seguir impulsando el proceso de enseñanza.

Como colofón del homenaje a los 55 años del Seminternado Héroe de Yaguajay, se realizó un conversatorio entre algunos pedagogos fundadores del centro y alumnos de la propia primaria, de la Enseñanza Secundaria, Preuniversitaria y Técnica y Profesional (ETP).





Asimismo, los escolares e invitados a la cita depositaron flores en el obelisco erigido al Señor de la Vanguardia, ubicado en predios del plantel, muestra fehaciente de cómo las generaciones actuales mantienen vivo su legado.

El Seminternado Héroe de Yaguajay fue pionero en la combinación del estudio y el trabajo, al tiempo que ostentó por varios años la condición de Vanguardia Nacional. Asimismo, ha devenido centro de apoyo del Ministerio de Educación (Mined) y escuela agregada de la Unesco.