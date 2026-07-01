De fiesta Centro de Promoción Cultural Amargura 85 (+fotos)

Como parte de la celebración en Trinidad fue presentado el programa cultural de la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios para los meses de verano

El centro abrió sus puertas el primero de julio de 2003. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

El Centro de Promoción Cultural Amargura 85 abrió sus puertas el primero de julio de 2003 y desde entonces se consolidó como una de las instituciones de vanguardia en la ciudad de Trinidad.

Para la celebración del aniversario 23 no se pensó, por cuestiones de logística, en una exposición habitual en la que uno o varios artistas muestran sus obras; sin embargo, la propuesta resultó igualmente interesante.

Pasos, más que una muestra, es elproceso, una suerte de recuento del devenir de este centro perteneciente a la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios, con un quehacer reconocido en la salvaguarda del patrimonio inmaterial de la tercera villa de Cuba.

Los participantes tuvieron la posibilidad de visualizar fotos y videos en soporte digital con momentos significativos de esta institución ubicada en un inmueble de alto valor arquitectónico.

Durante la jornada fue presentado, además, el programa cultural de la Oficina para los meses de verano, el cual propone talleres y otras actividades en diversos escenarios, con la participación de varios proyectos.

De acuerdo con Dayani Brunet, directora de Promoción de esta entidad, cuya misión es la conservación de los valores patrimoniales de la urbe, se prevé la realización de talleres de manualidades, teatro, muñequería y pintura a partir de pigmentos de tierra.

“Regresarán las excursiones por sitios históricos de la ciudad a través de Senderos de piedras; y también llegaremos hasta Manaca Iznaga, una de las comunidades del Valle de los Ingenios, donde avanza un proyecto de cooperación internacional para recuperar un antiguo edificio”, concluyó.