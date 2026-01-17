De fiesta los trabajadores eléctricos espirituanos (+fotos)

En el acto provincial por su día fueron entregados reconocimientos a los más destacados del sector en Sancti Spíritus, territorio que alcanzó el tercer lugar en la emulación a nivel nacional

La Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus obtuvo la condición de Destacada, lo que le valió el tercer lugar en la emulación del país. (Fotos: José F. González Curiel/Escambray).

En el Parque Solar Fotovoltaico de Tuinucú se celebró el acto provincial por el Día del Trabajador Eléctrico, una oportunidad para reconocer la ardua labor y la dedicación de todos los integrantes de ese sector en Sancti Spíritus.

Con motivo de la efeméride, la provincia celebró él tercer lugar nacional en la emulación anual y se le otorgó la Bandera de Proeza Laboral al sector eléctrico del territorio.

Durante el acto fue entregada la distinción Ñico López a un grupo de trabajadores del ramo que han laborado de forma destacada e ininterrumpida más de 20 años. También recibieron especial reconocimiento los hombres y mujeres que han dedicado más de cuatro décadas de trabajo en la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus.





Asimismo, fueron distinguidas las Unidades Empresariales de Base de los municipios de Yaguajay, Sancti Spíritus y Trinidad por sus resultados sobresalientes, que tributan al desarrollo empresarial, entre ellos la gestión comercial, el completamiento de sus plantillas y los sistemas de control interno.

La OBE Yaguajay resultó la más destacada en la emulación provincial.

Particular reconocimiento mereció Erleidys Benítez Garrido, liniero con relevante participación en la recuperación de la red eléctrica en territorio oriental tras el paso del huracán Melissa, quien ya había recibido, hace unos días, la medalla Hazaña Laboral por sus extraordinarios méritos.

Erleidys Benítez Garrido recibe su reconocimiento.

Niurquis Oria Román, miembro del secretariado provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), expresó en la celebración: «Los trabajadores eléctricos espirituanos han trazado un camino de hazañas y proezas, cuya huella y responsabilidad hacia el trabajo les ha permitido enfrentar las tareas asignadas con alto sentido de consagración y pertenencia al deber».

Presidieron el acto Yumar Castro Álvarez, miembro del Buró Provincial del Partido en Sancti Spíritus, Ekaterina Gowen Dickinson, miembro del Comité Central del Partido y secretaria general del Comité Provincial de la CTC en Sancti Spíritus, y Camilo Pérez Pérez, coordinador de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial del Poder Popular.