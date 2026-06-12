De la pañoleta azul a la roja: una tradición que teje el futuro (+fotos)

En Sancti Spíritus cerca de 4 000 niños cambiaron su pañoleta para convertirse en pioneros José Martí, una jornada marcada por la alegría de los pequeños y la emoción de sus familiares

Fotos: Oscar Alfonso/ Escambray

Como cada año, las escuelas espirituanas volvieron a vestirse de rojo, azul y blanco para celebrar una de las jornadas más esperadas del calendario escolar: la imposición de la pañoleta roja a los estudiantes de tercer grado, quienes comienzan su etapa como pioneros José Martí dentro de la organización que lleva el nombre del Apóstol.

Un día muy emotivo, marcado por la alegría de los niños que ondean sus pañoletas y la emoción de los familiares ante este hito en la vida escolar de sus hijos.

El tradicional atributo supone para los pioneros de toda Cuba una muestra de identidad, un símbolo que los llama a honrar el legado de la organización a la que pertenecen y refuerza los valores de unidad y compromiso con la Patria.

“Ese día sentimos mucha alegría, pues pasamos a una nueva etapa como estudiantes; a partir de allí nos convertimos en niños grandes”, confiesan Angélica María y Ángel Mario Castillo Acosta, dos pioneros de quinto y cuarto grado, respectivamente, quienes evocaron con emoción el momento en que les fue impuesta la pañoleta roja.

El simbólico momento está marcado por una coincidencia histórica, el natalicio de Antonio Maceo y Ernesto Guevara el 14 de junio, quienes constituyen un referente dentro de la Organización de Pioneros José Martí; su ejemplo y el llamado a ser como ellos será, a partir de hoy, el compromiso que los pioneros reafirmarán al concluir el matutino.

En Sancti Spíritus fue la escuela primaria Arcelio Suárez de la cabecera provincial la sede del acto central con motivo de estos festejos, donde estuvieron representados los cerca de 4 000 escolares de tercer grado que recibieron su pañoleta roja esta mañana a lo largo y ancho de toda la provincia.

“Este momento es muy importante, llevo esperando hace mucho cambiar de pañoleta”, asegura Sofía Valle Borroto, una de las niñas que cambió hoy su atributo pioneril; un sentir al que se suma su mamá Yurema Borroto Valdivia, quien precisa que con esta nueva etapa llegan más responsabilidades y compromisos en la vida escolar de la niña.