La clara apuesta de los comicios se reduce en realidad a dos bandos. De un lado los socialistas del PSOE y más a la izquierda el grupo del Frente Amplio, y del otro, los favoritos de los conservadores del Partido Popular (PP) y de la extrema derecha de Vox

Los españoles acudirán a las urnas este domingo 29 de noviembre.

El debate a cuatro este jueves entre los líderes de los principales partidos en lidia hacia las elecciones generales en España, supone la última bala de los candidatos para convencer a los votantes.

La clara apuesta de los comicios se reduce en realidad a dos bandos. De un lado los socialistas del PSOE y más a la izquierda el grupo del Frente Amplio, y del otro, los favoritos de los conservadores del Partido Popular (PP) y de la extrema derecha de Vox.

El encuentro televisivo a las 22:00 hora local, será entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el titular de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau.

Como el cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la pasada semana, el debate estará organizado por la Academia de Televisión, bajo la conducción de su presidenta, María Casado, apenas tres días antes de que los españoles acudan a las urnas.

Los aspirantes deberán confrontar sus propuestas sobre vivienda, economía, políticas sociales y otros asuntos de la agenda electoral, además de contar en cada caso el llamado “minuto de oro” para cerrar sus respectivas intervenciones.

Cabe recordar que la cita con las urnas del 23 de julio de 2023, el mandamás del PP dejó la silla vacía en aquel duelo televisivo, auspiciado entonces por RTVE y para muchos, la ausencia de Feijóo le pasó factura al partido de derecha.

Ahora los expertos vaticinan, a partir de informaciones deslizadas por las propias organizaciones protagonistas, que el choque principal estará concentrado entre Feijóo y Sánchez, con Abascal de relativo telonero y Colau en el empeño de aumentar las opciones del Frente Amplio.

El tono sosegado del actual inquilino del Palacio de la Moncloa, probablemente se repetirá, pero con matices, sobre la base de la idea de ponderar la buena educación y alejarse de un “cuerpo a cuerpo”, a pesar de que para muchos el líder del PP fue el triunfador en el cara a cara.

En su caso, el estilo de figura de confianza para asumir las riendas del país, pudiera marcar el ritmo de las intervenciones de Feijóo, acentuando e dominio de todas las cuestiones que importan a los votantes españoles.

Este jueves se reiteró, de otro lado, que España desplegará a más de 100 mil efectivos para preservar la seguridad durante las elecciones generales del próximo domingo 29, según el Ministerio del Interior.

La fuente precisó que centrará su actividad en evitar cualquier tipo de incidencia en el funcionamiento de los 22 mil 943 colegios electorales.

En materia de encuestas, la fotografía electoral presenta diferencias significativas. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado el lunes, otorga al PSOE un 34,4 por ciento de intención de voto, frente al 24,7% del PP. Vox alcanzaría el 15,6%, mientras que Frente Amplio obtendría el 5,7%.

Sin embargo, el promedio de los principales sondeos elaborado por El País dibuja un panorama diferente: sitúa al PP en el 31,5%, al PSOE en el 29% y a Vox alrededor del 18%. Según esta medición, la suma de PP y Vox mantendría una ventaja importante sobre las fuerzas de izquierda.