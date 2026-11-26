Rusia acusa a la Unión Europea de priorizar la guerra sobre otros problemas

«Ni la política social, ni la medicina, ni la educación, ni la ciencia son, desde el punto de vista de Bruselas, tan importantes como el régimen del presidente, Vladimir Zelenski, y su actividad criminal», sostienen fuentes diplomáticas rusas

Los funcionarios europeos debatirán la financiación del terrorismo y el patrocinio de la guerra en Ucrania, sostiene Rusia.

Los dirigentes de la Unión Europea (UE) debatiran en Bruselas la asignación de fondos a Kiev, pues consideran más importante financiar el terrorismo y la guerra, dijo este jueves la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova.

La diplomática ofreció este jueves una entrevista a la agencia de prensa Sputnik y dijo que «la crisis de la UE es evidente, pero en lugar de resolver los problemas apremiantes de su población, los funcionarios de Bruselas debatirán la financiación del terrorismo y el patrocinio de la guerra hasta el último ucraniano».

La portavoz subrayó que «ni la política social, ni la medicina, ni la educación, ni la ciencia son, desde el punto de vista de Bruselas, tan importantes como el régimen del presidente, Vladimir Zelenski, y su actividad criminal».

Los días 26 y 27 de noviembre se celebrará en Bruselas la cumbre de líderes de la UE, en la que se debatirá, entre otras cuestiones, un nuevo proyecto de presupuesto con recortes adicionales para los próximos siete años. Varios países del bloque se oponen a los planes de Bruselas de destinar miles de millones de euros al régimen de Kiev.

Hungría, Eslovaquia, Chequia y Bulgaria se pronunciaron en contra de asignar dinero a Ucrania.