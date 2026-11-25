La primera emisión del esperado programa se dedicó a la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales en Sancti Spíritus

El intercambio radial con Deivy Pérez Martín ha generado expectativas en la audiencia. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

Al amanecer de este miércoles 25 de noviembre, cuando se cumplió una década de la partida física del Comandante en Jefe Fidel Castro, el primer homenaje en Sancti Spíritus llegaba desde el éter: la radio provincial estrenó Micrófono Abierto, un programa pensado para estimular el intercambio entre la máxima dirección política del territorio y el pueblo, un principio cardinal en el sistema de trabajo del líder de la Revolución cubana.

“La comunicación fue una herramienta de Fidel para liderar al pueblo cubano, un pueblo que hoy le rinde homenaje”, expresó Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en la provincia, al comparecer en el esperado espacio de Radio Sancti Spíritus, que en su primera emisión analizó la marcha de las 176 transformaciones económicas y sociales que se implementan desde hace varios meses en el territorio.

¿Cómo se desarrolla ese complejo proceso en la provincia? ¿Qué sectores han alcanzado resultados concretos y cuáles aún deben apurar el paso para responder a las expectativas del pueblo? ¿Qué opinan los ciudadanos sobre estas medidas y su impacto real en la más urgente cotidianeidad?

Estas y otras inquietudes figuraron en la agenda del programa que, inspirado en el contacto quincenal por Radio Rebelde de Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, pretende convertirse en un foro para el diálogo, de acuerdo con sus creadores, entre los que figuran Rafael Orellana Miranda, Elsa Ramos Ramírez y Juan Carlos Castellón Véliz.





Fotos: Micrófono Abierto/ Facebook

Al comenzar el intercambio con la audiencia, Pérez Martín reconoció que la situación que vive el país y, en especial, la provincia, es muy compleja, por lo que se han establecido numerosos mecanismos para ir dando respuesta a las difíciles circunstancias en las que se desenvuelven los espirituanos.

Precisamente para ello se implementan en el territorio las 176 transformaciones económicas y sociales, que «son de todos y para todos», al decir de la primera secretaria del Partido en Sancti Spíritus.

«Se trata de un proceso gradual, organizado, planificado, que tiene su avance en dependencia de las posibilidades endógenas de cada organismo para hacer suyas las transformaciones, y el éxito va a depender también en buena medida de la preparación de los cuadros para llevarlas a cabo», aseguró.

Al ilustrar los avances, Pérez Martín explicó que las ocho empresas agroindustriales del territorio ya han pasado a la subordinación municipal, lo cual demuestra la descentralización de funciones; la empresa cárnica ha avanzado en la creación de una sociedad mercantil; la empresa pesquera amplía sus ofertas y servicios, entre otros ejemplos.

Ante el sentir de los espirituanos de que aún no se perciben en la práctica los efectos de las medidas, Deivy Pérez coincide con las opiniones emitidas por el pueblo: “Realmente las transformaciones todavía no son la solución de los problemas, son decisiones fuertes, son medidas con un alcance que ponen de manifiesto una manera diferente de gestionar nuestra sociedad socialista y, en verdad, no todo marcha a la par.

“Aunque se ha hecho un gran esfuerzo y se ha avanzado en la aprobación de la normativa legal que respalda este proceso, todavía falta mucho por hacer para implementar las transformaciones -afirmó-. No obstante, hay un grupo de organismos y entidades que deben hacer más para dar respuesta a las problemáticas que enfrenta el pueblo, que no son unas ni dos, sino muchas, y que impactan más en el segmento vulnerable de la población”.

En un clima de respeto y cordialidad que fue reconocido por Elsa Ramos, periodista y guionista del espacio, los espirituanos formularon numerosas interrogantes a Pérez Martín, sobre todo relacionadas con asuntos tan disímiles y apremiantes como la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, la espiral al parecer incontenible de los precios, la producción de alimentos, el abasto de agua, la proliferación de microvertederos, la tensa situación energética del territorio, entre otros.

Sobre estas preocupaciones, la primera secretaria explicó: “En la provincia se ha evaluado el tema de las personas en situación de vulnerabilidad y hoy tenemos a 32 000 familias categorizadas como tales”.

No obstante, existe la percepción de que un mayor número de personas se encuentran en situación de desventaja social, porque el proceso inflacionario no se ha podido contener y por ello «todos nos sentimos en mayor o menor medida en situación de vulnerabilidad cuando uno enfrenta el día a día con un salario que no alcanza», admitió.

Pérez Martín argumentó el proceso de atención a los casos más urgentes, aunque reconoció que, pese a habérseles otorgado determinadas ayudas a las personas identificadas, todavía están muy lejos de las necesidades reales de la gente.

«Continuamos en una terrible crisis de combustible para sustentar las principales actividades, por ello tampoco ha sido posible poner coto a la espiral de precios. No obstante, este tema se analiza constantemente y se enfrenta como parte de los mecanismos de prevención y control», afirmó.

«Las limitaciones de combustible han llevado también a que Sancti Spíritus no sea ya la provincia limpia a la que estábamos acostumbrados, lo cual redunda, en efecto, en la complejidad del panorama sanitario que vive el territorio por la proliferación de enfermedades asociadas», resumió Pérez Martín, quien enumeró las alternativas que se implementan para aliviar en alguna medida la complejidad del escenario, que se agrava por las indisciplinas sociales.

Según la miembro del Comité Central del Partido, las autoridades de la provincia analizan diariamente los estados de opinión, dan seguimiento a las situaciones que se presentan y todo ello con una estrecha vinculación con la base, con el sentir de los barrios, los colectivos laborales, espacios donde el espirituano debe ganar más protagonismo para la solución de los problemas.

«El camino está en avanzar», aseguró Pérez Martín en Micrófono Abierto. (Foto: Betty Mursulí)

«Por difícil que sea el escenario que estamos viviendo, por complejo que sea el criterio que dé una persona, los cuadros, los organismos y las instituciones tenemos la responsabilidad de darles respuesta y seguimiento. A lo mejor la solución no la tenemos, pero la atención al problema tiene que estar», recalcó.

Sobre el rumbo que tomará en lo adelante la implementación de las transformaciones en territorio espirituano, Pérez Martín expresó: «El camino está en avanzar. En la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular debe concluirse el ciclo del aseguramiento jurídico a las transformaciones. No se puede perder un minuto, porque las transformaciones nos dan la posibilidad, una vez implementadas, de solucionar los problemas. No puede haber nada subjetivo que limite la implementación».

La secretaria insistió en que los principales esfuerzos hay que dirigirlos a la transformación energética, sobre todo, a partir de las fuentes renovables, porque la corriente eléctrica transversaliza todos los procesos; se debe trabajar también en disminuir las tierras ociosas para aumentar los niveles de producción de alimentos, en una mayor atención a los vulnerables y la definición constante de quién es vulnerable o no, en estimular al sistema empresarial estatal para que logre relacionarse en mayor medida con el sector no estatal como complemento y en enrolar a los jóvenes para que aporten en cada uno de los frentes.

«Y todo ello teniendo muy en cuenta los criterios del pueblo, porque estas transformaciones son del pueblo y para el pueblo», dijo.

A la complicada situación energética que vive Cuba y, específicamente, Sancti Spíritus, se dedicará la próxima emisión de Micrófono Abierto, un espacio que Deivy Pérez Martín calificó como muy necesario para ratificar una máxima del Comandante en Jefe: «La verdad dicha a tiempo y con osadía desmonta la matriz de desinformación del adversario».

Más que un espacio radial, Micrófono Abierto constituye una multiplataforma auspiciada por los tres medios de prensa de la provincia ─Radio Sancti Spíritus, el periódico Escambray y Centrovisión─, en cuyos canales institucionales se publican los contenidos generados y se reciben los criterios de la población.