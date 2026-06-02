«Deja vivir a Cuba» exigen amigos solidarios a Marco Rubio

“Las sanciones están asesinado a personas en Cuba”, enfatizaron fuerte y claro integrantes de la organización pacifista CodePink cuando, en medio de una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, expresaron su apoyo a la isla

La solidaridad con Cuba sigue presente en el corazón de Estados Unidos. (Foto: PL)

“Marco Rubio, para de matar cubanos”, «Deja vivir a Cuba» fue este martes el mensaje directo de solidarios al secretario de Estado en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

“Las sanciones están asesinado a personas en Cuba”, enfatizaron fuerte y claro integrantes de la organización pacifista CodePink cuando, en medio de una sala abarrotada, expresaron su apoyo a la isla.

“El papa León dijo ‘Dejen vivir a Cuba’”, gritó el activista Tighe Barry, quien acudió a la audiencia con vestimenta religiosa. “Arrepiéntete, arrepiéntete Marco Rubio» y “Dios perdonará tus pecados”, se escuchaba mientras era extraído por agentes del orden fuera del recinto.

Mientras millones de cubanos soportan apagones, escasez de combustible y medicamentos, y las consecuencias diarias de un asedio económico de décadas, los funcionarios estadounidenses continúan defendiendo políticas que hacen la vida más difícil para la gente común, acotó Medea Bejamin en su cuenta en X.

“Marco Rubio nunca ha tenido que vivir un apagón que dura días, nunca ha tenido que preguntarse si un hospital tendrá los suministros que necesita. Los cubanos sí. Deja vivir a Cuba”, subrayó el texto que acompañó el video de la protesta.

En la sesión, el secretario de Estado repitió, en respuesta a preguntas de los legisladores, las mismas calumnias que forman parte del discurso contra Cuba. Acusó falsamente a la isla de «patrocinar el terrorismo» y de albergar supuestas bases de inteligencia de China y Rusia, algo que de forma categórica ha rechazado La Habana.

La administración Trump mantiene a Cuba en la arbitraria y unilateral lista de países que presuntamente patrocinan el terrorismo, pese a que la nación antillana ha sido víctima por décadas del terrorismo organizado y financiado desde territorio estadounidense.

Desde el retorno a la Casa Blanca de Trump, en enero de 2025, apretó las clavijas del bloqueo contra Cuba, que ha alcanzado niveles sin precedentes a partir del 29 de enero tras decretar en una orden ejecutiva un cerco energético que priva al país de los suministros de petróleo, mientras escalan las amenazas de una eventual agresión militar.

Rubio llegó al edificio legislativo para abordar la solicitud presupuestaria del Departamento de Estado, en un momento en que las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán -conflicto que sobrepasa los tres meses- indican que ahora están en un punto muerto.

Durante la comparecencia, similar a la que tendrá en la Cámara de Representantes la tarde de este martes, el secretario defendió la política exterior que se centra exclusivamente en el interés nacional de los Estados Unidos y consideró que “durante un periodo de tiempo”, se “perdió de vista ese enfoque”.