Poca lluvia y calor: así fue septiembre para Sancti Spíritus (+video)

Los datos preliminares de la red operativa de Recursos Hidráulicos en Sancti Spíritus revelan un déficit significativo en las precipitaciones, marcado por un régimen térmico superior a lo habitual para la época

El acumulado provincial de precipitaciones solo alcanzó los 118.7 mm, una cifra que representa tan solo el 56 por ciento de la media histórica.

Septiembre de 2026 ha finalizado con un comportamiento climático que, según el resumen del Grupo de Pronósticos de la provincia, se caracterizó por ser “poco lluvioso” y “algo cálido”. Los datos preliminares de la red operativa del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) en Sancti Spíritus revelan un déficit significativo en las precipitaciones, marcado por un régimen térmico superior a lo habitual para la época.

Desde el punto de vista de la pluviosidad, el acumulado provincial solo alcanzó los 118.7 mm, una cifra que representa tan solo el 56 por ciento de la media histórica, situada en 211.3 mm. Este comportamiento se debió a que las tres decenas del mes culminaron secas.

Por segundo mes consecutivo, Cabaiguán fue el territorio más beneficiado, con 143.8 mm (73 por ciento de su norma municipal). Le siguieron Fomento y Jatibonico, con acumulados que representaron el 67 por ciento de sus medias locales, y Taguasco, con un 64 por ciento. Por su parte, Sancti Spíritus y Trinidad finalizaron el mes al 60 y 55 por ciento de sus respectivas normas.

En contraste, el mínimo pluvial se registró en el norteño municipio de Yaguajay, con apenas 37.8 mm (20 por ciento de su media), seguido de La Sierpe, con 46.8 mm. El mayor reporte de lluvia en 24 horas ocurrió el día 19 en Banao, con 120.0 mm, mientras que la Estación Meteorológica de Topes de Collantes registró 95.8 mm el día 22. El máximo absoluto provincial se localizó en la Estación Meteorológica de Trinidad, con 325.9 mm.

En cuanto a las temperaturas, estas presentaron altibajos a lo largo del mes. Los valores máximos de 35 ºC o más se presentaron de forma sistemática solo durante la primera decena, y de manera aislada hasta la primera mitad del mes. A partir del día 16, las máximas no superaron los 34 ºC. El máximo absoluto se registró el día 2 en la cabecera provincial, con 35.7 ºC.

Las temperaturas mínimas tuvieron una tendencia similar, aunque menos marcada. En general, el mes fue ligeramente más cálido que lo normal, con anomalías de un grado por encima de la norma. Destacó la zona del interior, donde en Sancti Spíritus la temperatura máxima media alcanzó una anomalía de +2.1 ºC, la mayor diferencia de la provincia.

En sentido general, prevaleció la débil influencia de las altas presiones, con masas de aire de moderado contenido de humedad. La combinación de inestabilidad, fuerte calentamiento diurno y condiciones locales propició las escasas precipitaciones y las altas temperaturas de los primeros 15 días.

No obstante, en gran parte de los días las lluvias fueron incentivadas por condiciones favorables en la troposfera superior, como vaguadas y bajas frías, que produjeron precipitaciones de forma advectiva en horarios nocturnos y de madrugada.

También influyeron las ondas tropicales del Caribe, que provocaron fuertes tormentas eléctricas, como la ocurrida en la tarde y noche del viernes 11, con una intensa actividad eléctrica en gran parte de la provincia. En Yaguajay, específicamente en la localidad de San Marcos, Perea, se reportaron eventos clasificados como Tormentas Locales Severas (TLS) .

A pesar de esta actividad pluviosa, los acumulados no alcanzaron los totales propios de la época. El Grupo de Pronósticos advierte que estos datos deben tomarse con cautela debido a las limitaciones con el fluido eléctrico y las comunicaciones que afectan la información sistemática de las estaciones pluviométricas del INRH.

Las estaciones meteorológicas de la provincia reportaron los siguientes valores: Sancti Spíritus registró una temperatura promedio de 26.9 ºC y 188.3 mm de lluvia; Jíbaro, 27.2 ºC y 148.8 mm; Trinidad, 28.7 ºC y 325.9 mm; y Topes de Collantes, 24.2 ºC y 222.2 mm. La humedad relativa promedio osciló entre el 73 % en Trinidad y el 83 % en Topes de Collantes.

Septiembre de 2026 queda así marcado por un déficit pluvial significativo y un calor ligeramente por encima de lo habitual, un comportamiento que los expertos atribuyen a la combinación de factores atmosféricos locales y regionales.

No obstante, los aguaceros del mes elevaron en determinados momentos el nivel del río Yayabo, un espectáculo que Escambray recogió en sus archivos.