Delcy Rodríguez por fortalecer Venezuela desde la salud

Delcy Rodríguez sostuvo una reunión de trabajo con un equipo del sector de la salud. (Foto: PL)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, evaluó este martes vías para fortalecer la Cuarta Transformación del Plan de las 7T en reunión de trabajo con un equipo del sector de la salud.

En el encuentro, representantes del Gobierno venezolano destacaron los «importantes avances en el desarrollo de la medicina ancestral», lo que refleja un interés creciente por las prácticas tradicionales en la salud pública.

El pasado 8 de enero, Rodríguez propuso a la Asamblea Nacional un conjunto de leyes para el avance, en el período 2026-2031, y el desarrollo integral de la nación bolivariana.

La iniciativa incluyó, dentro del marco jurídico para establecer en el país latinoamericano, la «Ley de Medicina Natural», que permitirá regular las prácticas y productos de medicina ancestral y tradicional.

De esta manera, se plantea integrarlos al sistema de salud bajo estándares estatales, lo que contribuirá a la Cuarta Transformación, como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro, que establece la recuperación y expansión de la protección social y los derechos del pueblo.

Por su parte, la vicepresidenta sectorial Gabriela Jiménez, reconoció, en marzo de 2025, que este proyecto de ley tiene como objetivo «reconocer y proteger el conocimiento ancestral» relacionado con la medicina natural.