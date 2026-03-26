Demócratas, Cuba y los intentos por frenar a Trump

La congresista Nydia Velázquez introdujo una Resolución sobre los Poderes de Guerra en la Cámara de Representantes que busca frenar cualquier acción militar contra la Isla sin autorización del legislativo

La congresista demócrata Nydia M. Velázquez presentó este martes una resolución para impedir la participación de Estados Unidos en hostilidades militares en Cuba sin el respaldo del Congreso. (Foto: Internet)

Aunque los republicanos en su mayoría respaldan hasta ahora al presidente Donald Trump, los demócratas han utilizado repetidamente resoluciones sobre poderes de guerra para forzar el debate respecto a las medidas de política exterior de su administración.

El caso más reciente tiene que ver con Cuba. La congresista Nydia Velázquez introdujo una Resolución sobre los Poderes de Guerra en la Cámara de Representantes que busca frenar cualquier acción militar contra la Isla sin autorización del legislativo.

Trump «prometió que no habría nuevas guerras, pero nos está arrastrando hacia otro conflicto», advirtió Velázquez en su perfil de la red social X.

«Mientras amenaza con ‘apropiarse’ de Cuba, su bloqueo petrolero está empeorando una crisis humanitaria y castigando al pueblo cubano», escribió al insistir que «ya hemos visto esta estrategia antes. No podemos repetirla».

Dijo que con la Resolución sobre Poderes de Guerra trata de asegurar «que el Congreso tenga voz y voto antes de que tomemos ese camino. No a la guerra con Cuba».

Además, una nota de prensa publicada en su página oficial afirmó que la política exterior beligerante del presidente Trump genera nuevas guerras y conflictos en todo el mundo.

La iniciativa, que pretende impedir la participación de los Estados Unidos en hostilidades militares contra la nación caribeña, contando con el apoyo del Congreso, “surge a raíz de las recientes acciones agresivas de la administración Trump hacia Cuba”, apuntó.

«Nuestro país ya se encuentra inmerso en una nueva guerra con Irán, el Presidente ha puesto su mira en lograr un cambio de régimen en Cuba», acotó Velázquez, miembro de la Cámara de Representantes por el Séptimo Distrito de Nueva York.

Añadió que «la política exterior de esta administración está totalmente fuera de control y pone en riesgo innumerables vidas, tanto de estadounidenses como de extranjeros”.

“El bloqueo militar impuesto por Trump, sus amenazas y su historial durante este mandato demuestran que el Congreso debe reafirmar su autoridad constitucional y detener otra guerra desastrosa antes de que sea demasiado tarde», concluyó.

El texto de la Resolución recuerda que el Congreso posee la facultad exclusiva para declarar la guerra, de conformidad con el artículo I, sección 8, cláusula 11 de la Constitución de los Estados Unidos.

La propuesta legislativa precisa que “el Congreso no ha declarado la guerra a Cuba ni a ninguna persona u organización dentro de Cuba, ni ha promulgado una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar dentro de Cuba o dirigida contra ella”.

Los demócratas del Senado interpusieron el pasado 13 de marzo una propuesta similar.

La resolución presentada por los senadores demócratas Tim Kaine, Ruben Gallego y Adam Schiff exigiría al presidente retirar a las fuerzas armadas de cualquier hostilidad con Cuba.

En un comunicado, Kaine alertó que “solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra según la Constitución, pero él actúa (Trump) con la creencia de que las fuerzas armadas de Estados Unidos son una guardia palaciega, ordenando acciones militares en el Caribe, Venezuela e Irán sin la autorización del Congreso ni explicación alguna de sus actos al pueblo estadounidense”.

Por su parte, Gallego reiteró que Trump “hizo campaña con ‘Estados Unidos primero’, pero ahora es obvio que se ha convertido en un títere de los belicistas de su partido”.

El ocupante del Despacho Oval ha intensificado su política de máxima presión contra la nación antillana en su añejo objetivo de intentar un cambio de régimen, por lo que reforzó el bloqueo económico, financiero y comercial de hace más de seis décadas de forma brutal con un acoso sin precedentes a los suministros de petróleo a la isla.

Una reciente encuesta de YouGov reveló que buena parte de los ciudadanos estadounidenses (46 por ciento) rechaza las políticas de su Gobierno de impedir que terceros países envíen petróleo a Cuba.

Mientras que otro sondeo, aplicado por la firma Blue Rose Research, reflejó una oposición mayoritaria al uso de la fuerza contra Cuba.