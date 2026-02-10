Denuncia Cuba en reunión del BRICS en India bloqueo petrolero de Estados Unidos

El embajador de Cuba, Juan Carlos Marsán, calificó de criminal este nuevo paso de la administración estadounidense para matar por hambre a los cubanos

El diplomático convocó a la comunidad internacional a condenar la medida unilateral de Washington.

Cuba denunció en la primera reunión de Sherpas del BRICS, que continúa hoy aquí, la ilegal medida de Estados Unidos para impedir el suministro de petróleo al pueblo de la nación caribeña.

En la referida reunión, que comenzó la víspera en Nueva Delhi, el embajador de Cuba, país socio del BRICS, Juan Carlos Marsán, calificó de criminal este nuevo paso de la administración estadounidense para matar por hambre a los cubanos.

Ante representantes de los países integrantes del bloqueo intergubernamental, el diplomático convocó a la comunidad internacional a condenar la medida unilateral de Washington que amenaza con la imposición de aranceles a países que comercien petróleo con la isla.

Debido a esa decisión, Estados Unidos amordaza a niveles sin precedentes la posibilidad de desarrollo económico de Cuba y pone a esa nación en una situación que expertos comparan con el genocidio en Gaza.

Por otra parte, en la reunión, el secretario de Relaciones Económicas y sherpa del BRICS de la India, Sudhakar Dalela, destacó las prioridades clave de la presidencia de la nación surasiática, basadas en un enfoque centrado en las personas y priorizando el ser humano, según fuentes diplomáticas.

Aún se esperan detalles sobre los debates del encuentro, el primero en cuanto a los análisis liderados por Nueva Delhi.

En enero pasado, India presentó el sitio web y el logo de su presidencia del BRICS este año, marcada por un carácter humanista bajo el tema Construyendo resiliencia, innovación, cooperación y sostenibilidad.

En la ocasión, el canciller Subrahmanyan Jaishankar señaló que su país se enfoca en la cooperación para abordar los desafíos compartidos de manera equilibrada e inclusiva.

Significó que se trabajará para fomentar el diálogo, la cooperación y las respuestas prácticas, teniendo en cuenta las prioridades nacionales y en respuesta a problemáticas complejas como las incertidumbres geopolíticas, los panoramas económicos, los riesgos climáticos, los cambios tecnológicos y las brechas de desarrollo.

El ministro de Asuntos Exteriores apuntó que India se guiará por las metas de construir resiliencia para fortalecer capacidades en áreas como la agricultura, la salud, la reducción del riesgo de desastres, la energía y las cadenas de suministro, permitiendo a los miembros resistir las crisis globales.

También, en promover la innovación mediante el despliegue de tecnologías nuevas y emergentes para abordar los desafíos socioeconómicos, en particular los que enfrentan los países en desarrollo, a través de la cooperación en startups y pequeñas y medianas empresas.

Además, en fomentar la cooperación y la sostenibilidad con el impulso de la acción climática, la energía limpia y de vías de desarrollo sostenible.

El BRICS reúne a 11 importantes mercados emergentes y países en desarrollo: Brasil, China, Egipto, Etiopía, India, Indonesia, Irán, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.

Constituye una plataforma útil para la consulta y la cooperación en temas contemporáneos de importancia global y regional, así como en cuestiones de gobernanza política y económica a nivel mundial.

Belarús, Bolivia, Kazajstán, Cuba, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam se unieron al BRICS como países socios en 2025.