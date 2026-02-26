Denuncia Cuba negativas de visas para el Clásico Mundial de Béisbol

La negativa de visas se suma a las complejidades que signaron el proceso de integración de la nómina, sujeto a plazos diferentes a los dispuestos para el resto de los países convocados

La FCBS analizará cómo proceder, e informará oportunamente.

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol informó hoy que el Gobierno de Estados Unidos negó el visado a ocho integrantes de la delegación conformada para representar a Cuba en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

Por su importancia, publicamos íntegramente la nota:

INFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN CUBANA DE BÉISBOL Y SOFTBOL

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) fue informada este martes que el Gobierno de Estados Unidos negó el visado a ocho integrantes de la delegación conformada para representar a Cuba en el VI Clásico Mundial de Béisbol.

El listado incluye al Presidente y al Secretario General de la FCBS, Juan Reinaldo Pérez Pardo y Carlos del Pino Muñoz, y al entrenador de pitcheo y gloria de nuestro deporte Pedro Luis Lazo Iglesias.

Ellos, como los otro cinco afectados, forman parte de la delegación con funciones específicas, establecidas por los organizadores para todos los países convocados, dadas las demandas vinculadas al funcionamiento integral de las delegaciones.

La respuesta de Estados Unidos, tras más de un mes de presentadas tales solicitudes, da la espalda a las razones en que estas se sustentan, a los más elementales preceptos del deporte y a los compromisos que asumen los países sedes de certámenes de este tipo.

Citar como causa lo establecido en la Sección 243 (d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de ese país, irrespeta la esencia del deporte y la responsabilidad inherente a sus protagonistas y coloca a nuestra delegación en evidente desventaja. Es falso que Cuba no coopere con los Estados Unidos en materia migratoria.

La negativa de visas se suma a las complejidades que signaron el proceso de integración de la nómina, sujeto a plazos diferentes a los dispuestos para el resto de los países convocados, por la necesidad de que los organizadores contaran con el permiso del Gobierno de Estados Unidos, imprescindible para invitar a Cuba.

Ante esta situación, la FCBS analizará cómo proceder, e informará oportunamente.

La Habana, 25 de febrero de 2026

FCBS

Anuncian dos bajas en la nómina cubana al Clásico Mundial

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) informó este martes que el equipo que representará a Cuba en el VI Clásico Mundial de Béisbol no podrá contar con los lanzadores Daviel Hurtado y Naykel Cruz.

De acuerdo con la comunicación oficial recibida por los organizadores del certamen, Hurtado sufrió una lesión que le impedirá integrar el plantel, mientras que a Cruz le fue denegado el seguro requerido para su participación en el evento.

La FCBS precisó que esta situación es completamente ajena a su voluntad y agradeció a ambos atletas la disposición mostrada para vestir el uniforme nacional en la importante cita internacional.

Asimismo, la entidad señaló que ya evalúa las posibles sustituciones para completar el cuerpo de lanzadores de cara al torneo.

El VI Clásico Mundial de Béisbol reunirá a las principales selecciones del orbe y constituye uno de los compromisos más relevantes del calendario internacional de este deporte.

