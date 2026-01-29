El canciller Serguei Lavrov confirmó que los negociadores rusos seguirán conversando en cualquier formato en los Emiratos Árabes Unidos y que «ellos conocen su trabajo»

El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, descartó este jueves que su país conozca cuáles son las garantías de seguridad acordadas entre Ucrania y Estados Unidos, “nosotros evaluaremos las propuestas reales y no los juegos públicos”.

En medio de estos nuevos anuncios el ministro de Asuntos Exteriores del gigante euroasiático consideró poco probable que si estas supuestas medidas buscan «mantener el régimen actual en cualquier parte del territorio de la antigua Ucrania» se asegure así una paz firme.

Al respecto, el jefe de la diplomacia rusa agregó que se trata de un Gobierno el cual lleva a cabo «una política rusófoba y neonazi».

Lavrov confirmó que los negociadores rusos seguirán conversando en cualquier formato en los Emiratos Árabes Unidos y que «ellos conocen su trabajo».

«Cuando todo esté claro, estoy seguro de que la prensa será informada», enfatizó.

Las declaraciones del titular de Exteriores llegan un día después que su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, informó sobre un acuerdo general alcanzado en relación con las garantías de seguridad para Ucrania.

«Se habla mucho de las garantías de seguridad, y es algo sobre lo que ahora hay un consenso general en el caso de Ucrania con el despliegue de unas pocas tropas europeas con respaldo estadounidense», comentó el secretario de Estado a los senadores de la nación norteña.

El mismo día, la embajadora ucraniana ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Aliona Getmanchuk, en un artículo publicado en el periódico británico The Telegraph, calificó de «carentes de sentido» las propuestas realizadas por Occidente.