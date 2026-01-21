Desde las redes: Meta lanza Vibes, el feed de videos generados con IA

Desde las redes, Meta anuncia su más reciente proyecto. Se trata de Vibes, un feed exclusivo de videos cortos al estilo de Tik Tok y los Reels de Instagram, pero con la gran diferencia de que aquí el contenido será generado únicamente por Inteligencia Artificial.

Según los desarrolladores, el feed Vibes estará disponible en más de 40 países y en él los usuarios podrán ver videos creados por terceros, generar los propios o remezclar los existentes.

Antes de subir la publicación, se podrá agregar imágenes, música y cualquier tipo de efectos. Una vez compartido el contenido en Vibes, será posible enviarlo en chats privados o publicarlo en Instagram y Facebook a través de Stories y Reels.

La compañía espera que con el que, con el tiempo, el algoritmo debe aprender a seleccionar los videos en función de las preferencias de los usuarios.

Cada día la Inteligencia Artificial gana más protagonismo en la vida humana. Sin declararle la guerra o negar sus ventajas, debemos ser muy cuidadosos, sobre todo con la difusión de contenidos, principalmente imágenes y videos en las plataformas digitales. Saber discernir entre lo verdadero y lo irreal; una recomendación, Desde las redes.