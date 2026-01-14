Desde las redes: YouTube pone freno al consumo desmedido de Shorts

El temporizador lanzado por YouTube que permite al usuario contabilizar el tiempo que pasa viendo estos videos con el objetivo de fomentar hábitos más saludables

Desde las redes, YouTube lanza un temporizador para la visualización de Shorts, con lo que hace frente a una de las críticas más recurrentes sobre la aplicación: el consumo compulsivo de videos cortos.

Este formato vertical de audiovisual, con una duración máxima de tres minutos, surgió en 2020 para competir con TikTok. Desde entonces los Shorts han sido señalados como un formato que puede fomentar el “doomscrolling”, es decir, la navegación prolongada e incontrolada que hace perder la noción del tiempo y afectar el bienestar digital de las personas.

Por tal motivo aparece el temporizador, que permite al usuario contabilizar el tiempo que pasa viendo estos videos con el objetivo de fomentar hábitos más saludables.

El usuario puede establecer el periodo máximo que pretende destinar a este formato en la configuración.

Una vez que transcurre ese tiempo, aparecerá una notificación que indica que el límite ha sido alcanzado y que la navegación en el feed de Shorts se pausará. Aunque el aviso puede ser descartado para continuar viendo contenido, la medida representa un esfuerzo por fomentar un uso más consciente de la plataforma.

Es esta otra muestra de los intentos por propiciar hábitos saludables del consumo digital Desde las redes.