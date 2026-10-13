Día del Trabajador Bancario en Cuba: En Sancti Spíritus acto central nacional

La dirección de Comunicación del BCC, informó que este martes, en horas de la tarde, se efectuará el acto central nacional en Sancti Spíritus, provincia ganadora de la sede por los resultados integrales de su labor

Trabajadores bancarios celebran su día inmersos en grandes desafíos. (Foto: Bandec Sancti Spíritus)

Con un tuitazo desde las 12 de la noche de hoy, los trabajadores bancarios de todo el país saludarán su día, sin dejar de cumplir sus tareas cotidianas más que nunca devenidas grandes desafíos.

Como cada año, el 13 de octubre resulta una fecha de enorme significación histórica y de multiplicados compromisos para ellos, pues en igual fecha de 1960 fue dictada la ley de Nacionalización de la Banca por el naciente Gobierno Revolucionario cubano.

La dirección de Comunicación del Banco Central de Cuba (BCC), informó que este martes, en horas de la tarde, se efectuará el acto central nacional en Sancti Spíritus, provincia ganadora de la sede por los resultados integrales de su labor.

El jueves 15, a las 2:00 PM, en el Centro de Convenciones El Laguito, en la capital, se realizará el acto de las oficinas centrales, en el cual un grupo de trabajadores y directivos recibirán sus sellos y cuadros conmemorativos por llevar entre 25 y 60 años de servicios.

Quienes cumplen entre cinco y 20 años de labor también serán congratulados pero el 20 de Octubre, coincidiendo con el Día de la Cultura Cubana, precisó la fuente.

Ante los actuales desafíos económicos y sociales que enfrenta el país y las agresiones del imperio del Norte contra el sector bancario y financiero cubanos, desde sus sucursales miles de trabajadores se esfuerzan a diario en aras ofrecer un mejor servicio a la población y a los actores económicos.

Al calor de las transformaciones que implementa Cuba, el sistema bancario debe desempeñar funciones esenciales como otorgar créditos, facilitar los canales para cobrar y pagar, generar nuevos productos y servicios de acuerdo con las necesidades de los clientes y ampliar el acceso y la calidad de los servicios.

En reciente Mesa Redonda de la televisión Juana Lilia Delgado Portal, ministra presidenta del BCC, reconoció que precisamente la calidad de esos servicios constituye hoy una de las principales preocupaciones de la población y de los actores económicos

Por ello, entre las transformaciones en marcha se encuentran acciones encaminadas a reducir las colas y la presencialidad en las sucursales mediante el desarrollo de productos digitales, simplificar procesos, facilitar el acceso al efectivo y promover un mayor uso de las cuentas bancarias.