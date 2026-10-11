Día Internacional de la Niña: ¿la desigualdad empieza al nacer?

El Día Internacional de la Niña expone las brechas globales en educación, salud y protección que limitan sus derechos y el futuro de millones de ellas

Una niña puede soñar con ser médica, científica, periodista o presidenta. Pero sus posibilidades de convertir ese sueño en realidad no dependen únicamente de su talento o esfuerzo. También están condicionadas por el lugar donde nace, los ingresos de su familia, el acceso a la escuela, la conectividad y la posibilidad de crecer sin violencia.

En el Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11 de octubre, esta pregunta expone una desigualdad persistente: millones de niñas comienzan la vida con derechos reconocidos sobre el papel, pero con oportunidades profundamente desiguales. En el Sur Global, estas barreras pueden acumularse cuando la pobreza, la ruralidad, los conflictos y la discriminación de género se cruzan.



La pobreza también decide quién puede estudiar

La exclusión educativa revela la magnitud del problema. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recogidos en la documentación de referencia, alrededor de 133 millones de niñas están fuera de la escuela.

Para quienes viven en comunidades rurales o empobrecidas, la distancia hasta un centro educativo, la falta de transporte, los servicios sanitarios insuficientes y la necesidad de ayudar en las tareas domésticas pueden convertirse en obstáculos cotidianos.

El reparto desigual de los cuidados también limita el tiempo disponible para aprender. De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las niñas de entre 5 y 14 años dedican diariamente 160 millones de horas más que los niños de la misma edad al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Es tiempo que podría destinarse al estudio, el descanso, el juego o la participación comunitaria.

La desigualdad no termina al entrar en el aula. Cerca de cuatro de cada diez niñas no concluyen la educación secundaria superior, según las cifras recopiladas por Unicef. Sin educación suficiente, disminuyen las posibilidades de acceder a empleos dignos, obtener ingresos propios y participar en las decisiones que afectan sus vidas.



Cuando la infancia termina antes de tiempo

El matrimonio infantil es otra expresión de estas desigualdades. Las estimaciones de Unicef para 2026 indican que una de cada cinco niñas en el mundo se casa antes de cumplir los 18 años. Esto representa aproximadamente 650 millones de mujeres y niñas vivas en la actualidad que contrajeron matrimonio durante la infancia.

La prevalencia alcanza el 31 % en África subsahariana, mientras que América Latina y el Caribe destaca por no haber registrado avances en la reducción de esta práctica durante los últimos 25 años, según Unicef. Aunque las realidades de ambas regiones son distintas, el matrimonio infantil puede interrumpir la educación, aumentar la dependencia económica y exponer a las niñas a embarazos tempranos y violencia.

La amenaza tampoco se limita al matrimonio. Unicef calcula que 370 millones de niñas y mujeres han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Además, casi una de cada cuatro adolescentes de entre 15 y 19 años que han estado casadas o han mantenido una relación de pareja ha sufrido violencia de su compañero.

En contextos de guerra, desplazamiento y crisis humanitaria, estos riesgos se agravan. La pérdida del hogar, la interrupción de los servicios de salud y educación y la falta de protección pueden reducir todavía más la autonomía de las niñas. La infancia no debería depender de la estabilidad económica de una familia ni de la capacidad de una comunidad para resistir una emergencia.



La brecha digital también tiene género

En una economía cada vez más conectada, no tener acceso a Internet significa perder oportunidades educativas, información sanitaria y herramientas para desarrollar habilidades profesionales. Según un análisis de Unicef publicado en 2023, nueve de cada diez adolescentes y mujeres jóvenes de países de bajos ingresos no utilizan Internet. Sus pares varones tienen aproximadamente el doble de probabilidades de estar conectados.

La brecha no se explica únicamente por la infraestructura. También intervienen el costo de los dispositivos, las prioridades económicas del hogar, los estereotipos de género y las limitaciones para acceder a formación tecnológica. Para una niña rural, estas barreras pueden acumularse: menos recursos, mayores distancias y menos oportunidades para adquirir competencias digitales que serán fundamentales en el futuro laboral.



La salud y el derecho a decidir

El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, nutrición, vacunación y atención durante el embarazo también determina las oportunidades. Unicef señala que las adolescentes representan el 75 % de las nuevas infecciones por VIH entre adolescentes en África subsahariana. La cifra refleja una desigualdad sanitaria que exige prevención, información accesible y servicios adaptados a sus necesidades.

Garantizar estos derechos significa que las niñas puedan recibir atención sin discriminación, conocer sus opciones y tomar decisiones informadas sobre su cuerpo. También implica contar con agua potable, saneamiento e higiene menstrual adecuados para que la falta de recursos no se convierta en otra barrera educativa.



Las soluciones existen, pero requieren inversión

La desigualdad no es inevitable. Según Unicef, durante los últimos 25 años se han evitado aproximadamente 68 millones de matrimonios infantiles, gracias a avances en educación, reformas legales y medidas de protección social. El resultado demuestra que las políticas públicas pueden modificar trayectorias que parecían determinadas desde el nacimiento.

El camino exige mantener a las niñas en la escuela, ampliar la protección social para las familias, garantizar servicios de salud accesibles, prevenir la violencia y asegurar conectividad y formación digital. También requiere aplicar leyes contra el matrimonio infantil, financiar programas sostenidos y escuchar a las propias niñas en las decisiones que afectan sus vidas.

El Día Internacional de la Niña de 2026 tiene como lema poner fin al matrimonio infantil e invertir en los derechos de ellas. El desafío no consiste solo en reconocer sus capacidades, sino en garantizar las condiciones materiales para desarrollarlas, tanto en comunidades rurales como en ciudades, en países de bajos ingresos y en territorios afectados por conflictos.

La pregunta inicial tiene una respuesta incómoda: una niña puede llegar tan lejos como se lo permitan sus oportunidades, pero esas oportunidades no están distribuidas de manera justa. Cambiar esta realidad requiere compromisos verificables, presupuestos públicos, servicios accesibles y protección efectiva. Ninguna niña debería tener que superar la pobreza, la violencia o la exclusión para demostrar que merece un futuro.