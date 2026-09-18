Díaz-Canel destaca consagración del Cardiocentro William Soler a la salud infantil en Cuba

El mandatario resaltó la consagración de un colectivo que no se ha dejado derrotar, que no se ha acomodado ante las carencias, que ha tenido que reinventarse

Fotos: Estudios Revolución.

Del Cardiocentro Pediátrico William Soler pudiera decirse que es el “Alma Mater de Cuba” en la atención a estas enfermedades en la población infantil; que es un centro no solo de referencia para nuestro país, sino que tiene prestigio internacional, señaló el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su más reciente visita a esta emblemática institución médica.

El jefe de Estado destacó cómo, a pesar de las implicaciones que tiene el bloqueo, con todas las carencias que impone, con las grandes dificultades que provoca y que enfrenta este colectivo, aquí han sabido imponerse a las limitaciones y garantizar una atención tan especializada y sensible para los niños, niñas y adolescentes aquejados de alguna cardiopatía.

El mandatario resaltó la consagración de un colectivo que no se ha dejado derrotar, que no se ha acomodado ante las carencias, que ha tenido que reinventarse.

Junto a una representación de las trabajadoras y los trabajadores de la institución, el doctor Eugenio Selma Husein Sosa, médico cirujano cardiopediátrico y director del Cardiocentro William Soler, recordó que la institución fue inaugurada el 26 de agosto de 1986 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien entonces resaltó lo que representaba “tener un centro como este por la seguridad que les brindaba a las familias”.

El profesor Selma destacó el gran simbolismo que representa para el centro conmemorar su aniversario 40 precisamente cuando se está celebrando el centenario del natalicio del Líder de la Revolución Cubana, principal inspirador de esta iniciativa.

Para los niños, con todo nuestro corazón

En una reseña de la incidencia de las cardiopatías en la población infantil cubana, el especialista indicó que están marcadas por la fiebre reumática, las miocardiopatías, las arritmias, los traumas y las enfermedades congénitas. Refirió que en el mundo se considera que el uno por ciento de la población pediátrica (de 0 a 18 años) en un país tiene algún trastorno cardiovascular.

En Cuba, actualmente hay dispensarizados 9 710 pacientes pediátricos por afecciones del corazón. En un análisis de la tasa de mortalidad infantil de causa cardiovascular en el país, informó que en 1983 esta fue de tres por mil nacidos vivos y en 2024, de solo 0,3 por mil nacidos vivos.

Este es un resultado de la prioridad y atención permanente que ha dado el país en su desvelo por nuestras niñas, niños y adolescentes. Dispone para ello de una amplia red de instituciones, como el Cardiocentro William Soler en el nivel terciario —centro de referencia nacional e internacional—; los cardiocentros de Villa Clara y Santiago de Cuba; hospitales en provincias y municipios en el nivel secundario; y los médicos de familia, las enfermeras y los trabajadores sociales en el nivel primario.

Al explicar el ecosistema de la red cardiopediátrica nacional, el doctor Selma Husein Sosa señaló que está conformado por equipos multidisciplinarios de especialistas en Cardiología, Pediatría, Medicina General Integral y de otras áreas.

Subrayó que en todas las provincias y municipios se detectan, diagnostican, tratan, remiten y dan seguimiento a los niños cardiópatas, en coordinación con los servicios de Neonatología, Terapia Intensiva, Genética y otros de cada territorio.

Es un programa —enfatizó— que, entre otras ventajas, permite trabajar en formato de red integrada (Red Cardiopediátrica Nacional); diseñar e implementar protocolos de traslado de pacientes; favorecer el nacimiento de niños con las cardiopatías más severas detectadas durante el embarazo de la madre en una maternidad cercana al Cardiocentro; y hacer evaluaciones tempranas de otras malformaciones o problemas de salud.

En el tratamiento y prevención de enfermedades cardiovasculares en la población pediátrica, especial destaque hizo el directivo del diagnóstico prenatal y el avance de la cardiología fetal. Apuntó que en el país se logra más del 80 por ciento del diagnóstico en etapa fetal, lo que facilita una valoración y seguimiento de forma no invasiva y permite la remisión y el tratamiento precoz del cardiópata.

Al referir la capacidad científica y docente de la institución, su director señaló que cuenta con cerca de una treintena de profesores altamente calificados, entre titulares, auxiliares, asistentes e instructores, incluidos dos docentes en enfermería.

Dispone de seis doctores en Ciencias, 16 especialistas de II grado, 27 másteres en Ciencias y varios profesores consultantes. E imparte formación de pregrado y posgrado; entrenamientos, cursos, diplomados y otras actividades de superación.

En el Cardiocentro William Soler, la ciencia —reafirmó el doctor Selma Husein Sosa— es un elemento clave para su desarrollo, por lo que trabaja como una entidad de Ciencia e Innovación Tecnológica y está categorizado como Centro de Investigación.

Como parte de esa filosofía de trabajo, la institución promueve un desarrollo digital que permita cumplir sus funciones y misiones, para lo que cuenta con una amplia infraestructura que sirve de base, además, para el desarrollo de los registros médicos electrónicos, el seguimiento de los recursos humanos y el control de diferentes áreas.

Como parte de su proyección de trabajo para la transformación digital, el centro avanza en la aplicación de módulos del sistema de información hasta lograr la implementación de la historia clínica electrónica, la capacitación al personal para el uso incremental del sistema de información especializado que tiene el sector y la telemedicina en conexión con la Red Cardiopediátrica Nacional, entre otras variables.

El Cardiocentro Pediátrico William Soler, institución especializada en la atención de niños con problemas congénitos del corazón y otros trastornos cardiovasculares, a los cuales da seguimiento hasta la edad adulta, presta uno de los servicios más sensibles para la familia cubana; pese a ello, es víctima de las atroces medidas que impone el Gobierno de Estados Unidos al país.

Debido al bloqueo económico, comercial y financiero, ahora más recrudecido que nunca, el centro ha estado en la categoría de hospital denegado para la venta de insumos y equipamiento médico producido en esa nación del norte. Han llegado al punto de preguntar si tal medicamento es para atender a cubanos o extranjeros y, en caso de que sean niños cubanos, lo prohíben.

“Si alguien quiere saber qué cosa es el bloqueo, que venga al Cardiocentro Pediátrico William Soler, aquí se lo demostraremos”, denunció el doctor Eugenio Selma Husein Sosa, demostrando una vez más el carácter inhumano y extraterritorial de un bloqueo que es una guerra sin tregua contra nuestra patria, afirmó.

La actitud ejemplar de nuestros médicos y enfermeras

En el intercambio con una representación de las y los trabajadores del Cardiocentro Pediátrico William Soler, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, les comentó que su visita era parte de un sistema de trabajo con las instituciones de salud para ayudar a solucionar las dificultades que hay y apreciar el heroísmo cotidiano de nuestro personal de salud, enfrentando las adversidades del bloqueo recrudecido, más la imposición del bloqueo energético.

“Siempre digo que estas sesiones de trabajo que hacemos todos los meses se han convertido en un aprendizaje para nosotros, porque no es lo mismo lo que a uno le explican que lo que uno puede ver directamente”, expresó.

Significó que otro objetivo de estas visitas es “ver cómo vamos avanzando en la estrategia de transformación digital e inteligencia artificial aplicada a los servicios médicos”.

“Es algo que nos va a facilitar enfrentar situaciones actuales, las que demandan aplicar procesos que den más rendimiento y productividad, lo que se puede lograr mucho con la transformación digital y la inteligencia artificial”, afirmó.

Díaz-Canel Bermúdez resaltó la experiencia que le deja cada una de sus visitas a los centros de salud. “Todo lo que hemos observado en estos encuentros —relató— me ha permitido, cuando he querido hacer una semblanza rápida de lo que es el pueblo cubano en las condiciones de bloqueo que estamos viviendo, afirmar que ‘no hay apagón que apague la esperanza, no hay carencia que quiebre la voluntad’”.

“Y cuando digo esto —expresó—, el primer ejemplo que pongo es a nuestros médicos y nuestras enfermeras, que sin corriente, sin transporte, llegan todos los días a las instituciones a brindar servicios de salud de calidad; como mismo lo hacen los maestros, que dan clases sin corriente; o los agricultores, que producen alimentos sin tener fertilizantes, sin a veces poder disponer del combustible para las labores agrícolas”.