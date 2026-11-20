Desde el triunfo de la Revolución, proteger de manera integral a niñas, niños y adolescentes ha sido un principio irrenunciable

En Sancti Spíritus, como en toda la isla, los niños son la mayor prioridad. (Fotos: Archivo de Escambray)

Cada 20 de noviembre, el mundo conmemora el Día Universal del Niño, fecha en la que la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), el tratado internacional más ratificado de la historia. En Cuba, esta efeméride no es un simple recordatorio, sino la confirmación de una prioridad histórica del Estado.

Desde el triunfo de la Revolución, proteger de manera integral a niñas, niños y adolescentes ha sido un principio irrenunciable. La isla ratificó la Convención en 1991, y la Constitución de 2019 elevó a rango constitucional el interés superior del menor, al prohibir el trabajo infantil y garantizar su protección frente a toda forma de violencia.

En 2025, la Asamblea Nacional aprobó el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes (Ley 178), una norma construida con la voz de los propios infantes y que los reconoce como sujetos plenos de derechos.

En territorios como Sancti Spíritus, el compromiso se traduce en indicadores que distinguen a la provincia, como la baja tasa de mortalidad infantil y la atención priorizada a las gestantes. En este día, Cuba reafirma que la infancia es, como ha dicho el presidente Díaz-Canel, «nuestro mayor tesoro».