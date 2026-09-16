El cine sale de su sala oscura

El consejo popular Olivos y la Escuela de Arte Ernesto Lecuona han acogido ya la proyección de filmes

Las primeras proyecciones fueron en las afueras del cine Conrado Benítez, de Sancti Spíritus. (Fotos: Facebook)

Convencido de que para formar públicos no se puede esperar a que lleguen solos a las sedes del sector cultural, el Centro Provincial de Cine ha llevado fuera de su sala principal del Conrado Benítez filmes muy gustados por los diferentes grupos etarios.

“El cine móvil ha sido parte de las acciones de nuestra institución — explicó Esther Lidia González Morales, directora en estreno de la referida institución—. Pero en nuestra provincia estaba muy deteriorada esa modalidad”.

Las primeras proyecciones fuera de la sala oscura tuvieron lugar frente al propio Conrado Benítez, durante los días en que la XXXIV Feria Internacional del Libro plantó bandera en la urbe del Yayabo. Quienes apostaron por esa opción disfrutaron de Conducta, Habanastation y Fresa y chocolate.

En Olivos III se disfrutó del filme ruso Cheburashka II.

“Priorizamos en las programaciones los filmes de factura nacional, pero también contamos con películas foráneas, como la vista en Olivos III. Los vecinos agradecieron mucho la proyección de Cheburashka II, considerada la cinta rusa más taquillera de todos los tiempos en esa nación y que contó con la presentación del investigador y escritor espirituano Abel Hernández Muñoz”.

El teatro de la Escuela de Arte Ernesto Lecuona, única institución espirituana perteneciente a la Enseñanza Artística, también se volvió una sala cinematográfica y sus estudiantes disfrutaron de Las aventuras de Juan Quinquín.

“Se escogió una copia restaurada como homenaje al centenario del natalicio del cineasta cubano Julio García Espinosa. Se volverá a ese centro siempre en coordinación y en correspondencia con los horarios del proceso docente educativo. Los sábados en la tarde, cuando su alumnado interno no esté de pase, priorizaremos su presencia en el propio Conrado Benítez. Así lograremos que se interesen por esa expresión artística. Quizá algunos no hayan podido visitar un cine o sala de video de su localidad de residencia”.

Esta opción del Centro Provincial de Cine realizará la proyección en las zonas con beneficio del servicio eléctrico y, en el caso de la Lecuona, con una estación de energía.

“Tenemos previsto llegar próximamente al consejo popular Jesús María. Igualmente, coordinamos ya proyecciones en la institución educativa para niños sordos e hipoacúsicos Rafael Morales González, el Hogar para niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado parental y la escuela primaria Federico Engels, en Colón”.

Asimismo, tienen en agenda hacer extensivo esta modalidad de disfrutar del séptimo arte en el resto de los municipios de la provincia.

“Se logrará porque contamos con la dedicación, tiempo, sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad para con nuestro cine y sus públicos. No podemos permitir que exista un apagón cultural. Hay que buscar todas las alternativas posibles. La experiencia en la Escuela de Arte de Sancti Spíritus nos confirmó que no importa el sacrificio cuando se hacen las cosas con amor. Fue una tarde de sentimientos encontrados”, concluyó la fuente.