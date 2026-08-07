Díaz-Canel asiste al Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros en La Habana

La solidaridad con la mayor de las Antillas y la condena a la agresión creciente del Gobierno de Estados Unidos contra el archipiélago serán los temas centrales de la cita de EIPCO, que se extenderá hasta este sábado

Foto: Luis Jiménez/ ACN

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, asiste hoy, en La Habana, a la inauguración del 24 Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (EIPCO).

El evento se realiza en vísperas de las conmemoraciones centrales por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, y para patentizar la solidaridad de los integrantes de esta plataforma de articulación de la izquierda progresista mundial.

La solidaridad con la mayor de las Antillas y la condena a la agresión creciente del Gobierno de Estados Unidos contra el archipiélago serán los temas centrales de la cita de EIPCO, que se extenderá hasta este sábado.

Acompañan al mandatario cubano los miembros del Buró Político del PCC Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, junto a otros dirigentes de la organización política, jefes de departamentos y representantes de organizaciones obreras, sociales y juveniles.