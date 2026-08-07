Tragedia en Tailandia: Adolescente de 14 años mata a cinco profesores y a sus abuelos

El autor de los disparos había “planificado claramente” el ataque y se suicidó con el arma

Este es el tiroteo masivo más mortífero en Tailandia en años, y el segundo en una escuela este año. (Foto: Reuters)

Un adolescente de 14 años mató este viernes en Tailandia a sus abuelos antes de dirigirse a su escuela, ubicada en las afueras de Bangkok, donde acabó con la vida de otras cinco personas.

El estudiante mató a sus abuelos en su casa, ubicada a unos 20 kilómetros del colegio, con un arma perteneciente a su abuelo, según las autoridades.

Antes de suicidarse, mató a una profesora de matemáticas, a una profesora de tailandés, una orientadora, una responsable de temas estudiantiles y una secretaria del centro, precisó la policía.

El autor de los disparos había “planificado claramente” el ataque y se suicidó con el arma, declaró en el lugar de los hechos el primer ministro Anutin Charnvirakul. Lo describió como un alumno que se encontraba “bajo presión” en el colegio.

Además más de 30 personas resultaron heridas, de las cuales nueve se encuentran en estado grave, precisó.

“Escuché muchísimos disparos, muy fuertes, porque parecía que el tirador estaba en el piso justo de arriba. Incluso podía escuchar los casquillos golpeando el suelo y el ruido del metal”, declaró Pawarisa Maylissa, una estudiante.

“Tenía miedo de morir y de no poder perseguir mis sueños”, continuó delante del centro Debsirin, en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.

Tras la tragedia, los padres acudían apresuradamente al lugar para recoger a sus hijos, mientras que los alumnos y el personal se consolaban en el exterior.

Fotos publicadas por los medios locales muestran al sospechoso vestido con un uniforme escolar morado y una bolsa negra cruzada al hombro, con varios casquillos de bala visibles en el suelo.

“Un chico trastornado”

“Era un chico trastornado. Mi grupo de amigos, que lo conocía, decía que le interesaban el FBI y las armas, y que muchos otros alumnos lo acosaban”, contó a la AFP Purin Khumchoo, de 17 años, tras haber escapado por poco de las balas.

“Cuando vi que me apuntaba con el arma pensé que parecía muy profesional, como si llevara mucho tiempo entrenándose”, añadió el adolescente.

Quince alumnos sufrieron lesiones al intentar huir, declaró el viceministro del Interior, Polapee Suwunchwee, a la cadena pública Thai PBS.

“Vi a miles de alumnos salir corriendo. Algunos ni siquiera llevaban zapatos puestos”, afirmó Thongchai Thanakat, un conductor de mototaxi que lleva unos veinte años trabajando frente al instituto con capacidad para 3 000 estudiantes.

“Todavía estoy en estado de shock”, dijo a la AFP Thatchai Jaiyen, de 16 años, incrédulo ante el asesinato de una de sus antiguas profesoras.

“Era una persona tan amable. Pensé que si se hubiera cruzado con el atacante, quizá habría podido hacerlo entrar en razón. Seguro ni esperaba que ese niño le disparara”, añadió.

Un “incidente terrible”

Según el primer ministro, la pistola a la que accedió el adolescente estaba registrada legalmente.

Es un “incidente terrible” que “nunca debió haber ocurrido”, dijo. “Es por eso que el gobierno no permite la posesión de armas de fuego”, agregó.

Tailandia tiene una de las tasas más altas de posesión de armas de fuego en la región, con alrededor de 10 millones en circulación, es decir, una por cada siete habitantes.

Las anteriores promesas de endurecer la legislación sobre armas no han evitado que los tiroteos se repitan de forma recurrente.

La policía tailandesa detuvo en febrero a un adolescente que abrió fuego en un colegio del sur del país, con un saldo de un muerto (el director) y dos estudiantes heridos.

En 2022, un expolicía armado con una pistola y un cuchillo irrumpió en una guardería en el norte del país y mató a 24 niños y 12 adultos.