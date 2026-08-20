Disponible para descargar la colección completa de Obras Escogidas de Fidel Castro Ruz

La colección, de 23 tomos, reúne una selección de discursos, intervenciones, entrevistas, comparecencias, cartas, mensajes, artículos y otros documentos del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz entre 1940-2016

(Foto: Tomada del Centro Fidel Castro Ruz)

Una valiosa herramienta para el estudio del pensamiento revolucionario y la historia de Cuba se encuentra ahora al alcance de todos. La colección completa de las Obras Escogidas de Fidel Castro Ruz, en su edición digital, está disponible para su descarga gratuita a través de un enlace habilitado por el Centro Fidel Castro.

De acuerdo con una publicación de la prestigiosa institución esta colección, de 23 tomos -cuidadosamente anotada y prologada por el Líder al frente de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz- reúne una selección imprescindible de discursos, intervenciones, entrevistas, comparecencias, cartas, mensajes, artículos y otros documentos del líder histórico de la Revolución Cubana y otros documentos del Comandante en Jefe entre 1940-2016.

El tomo 23, en particular, contiene una profusa documentación relacionada con la entrañable amistad entre Fidel y el líder bolivariano Hugo Chávez, testimonio de los lazos fraternales que unieron a ambas naciones.

«Se trata de una edición anotada que facilita la comprensión de los textos, ya que las notas al pie refieren o aclaran nombres de personas, lugares, instituciones, acontecimientos o expresiones. Cada tomo cuenta, además, con una nota introductoria acerca del contexto histórico correspondiente y con índices analíticos, onomásticos y toponímicos. La colección se complementa con un folleto que muestra los índices generales y una guía temática de cada tomo», precisó el Centro.

Los interesados pueden acceder a la colección completa a través del siguiente enlace