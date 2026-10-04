El mamógrafo que cruzó el océano para devolver un servicio esencial a Sancti Spíritus (+fotos)

El mamógrafo llegó a Sancti Spíritus mediante una donación gestionada a través de la asociación CubaSí y con el aporte de colaboradores alemanes

Después de más de dos años sin mamógrafo operativo, el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus instala un MAMMOMAT 3000 Nova. (Fotos: Yosdany Morejón)

Durante más de dos años, las mujeres y los hombres de Sancti Spíritus que necesitaban una mamografía tuvieron que mirar hacia otra provincia para acceder a un examen fundamental en el estudio de las enfermedades de la mama.

El mamógrafo del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos salió de servicio por dificultades técnicas y la imposibilidad de obtener las piezas necesarias para su reparación, lo que obligó a buscar alternativas fuera del territorio.

La respuesta llegó desde Villa Clara, donde el Hospital Arnaldo Milián Castro comenzó a recibir pacientes espirituanos, aunque con una capacidad limitada a cinco turnos semanales. La cifra estaba lejos de responder a una demanda que se mantiene elevada: en el propio Camilo Cienfuegos se atienden más de 100 pacientes cada semana en las consultas relacionadas con afecciones de la mama.

Para una persona sana, viajar hasta Santa Clara puede representar una dificultad de transporte, tiempo y dinero. Para alguien que espera confirmar o descartar una enfermedad, el trayecto adquiere otra dimensión. Conseguir el traslado, cumplir con el turno y regresar a casa se convierten en obstáculos añadidos a un proceso que ya genera suficiente tensión.

El doctor Daniel Hernández Jiménez, subdirector de Aseguramiento Médico y Medios Diagnósticos de la institución, conoce de cerca esa realidad. Durante este período, el hospital tuvo que establecer prioridades de acuerdo con los grupos de riesgo y la urgencia de cada paciente. La falta de un servicio propio no significó dejar de atenderlas, pero sí trabajar con una capacidad diagnóstica muy inferior a las necesidades de la provincia.

En el «Camilo Cienfuegos» se atienden más de 100 pacientes cada semana en las consultas relacionadas con afecciones de la mama.

Una prueba que puede cambiar una conducta médica

La mamografía no constituye un examen accesorio dentro de la atención de las enfermedades de la mama. Según explica Hernández Jiménez, forma parte del protocolo diagnóstico junto con la evaluación clínica y el ultrasonido, y resulta necesaria también para el seguimiento de pacientes operadas y de quienes han recibido tratamientos oncoespecíficos.

Su ausencia llegó a condicionar decisiones quirúrgicas. El especialista explica que determinados procedimientos conservadores de la mama requieren después un seguimiento mamográfico periódico, por lo que la imposibilidad de garantizar ese control limitaba las posibilidades de aplicar este tipo de cirugía, incluso en pacientes jóvenes.

El asunto adquiere especial importancia cuando se observa quiénes están llegando actualmente a las consultas. Hernández Jiménez refiere que han atendido pacientes de 25 y 30 años con enfermedades mamarias y que, en algunos casos, todavía no habían completado su proyecto reproductivo.

Para ellas, conservar la mama cuando las condiciones oncológicas lo permiten no representa solamente una cuestión estética, sino también una posibilidad de preservar aspectos importantes de su vida personal, sexual y reproductiva.

El nuevo mamógrafo atenderá también a pacientes masculinos. Aunque el cáncer de mama en el hombre es menos frecuente, el especialista advierte que también se presenta y que durante 2026 ya se han diagnosticado tres casos masculinos en el territorio, frente a uno registrado el año anterior.

Por eso, recuperar la mamografía en Sancti Spíritus implica mucho más que incorporar nuevamente un examen a la cartera de servicios. Significa disponer de una herramienta que interviene en el diagnóstico, la planificación quirúrgica y el seguimiento de personas con enfermedades de la mama.

La licenciada Aida Helena Capote Mayea, especialista principal de Imagenología, explica que el equipo sustituirá una tecnología que llevaba años fuera de servicio.

Una donación que llegó desde Alemania

En medio de esas carencias apareció una posibilidad que comenzó a materializarse mucho antes de que el nuevo equipo ocupara el local donde ahora se instala.

El mamógrafo llegó a Sancti Spíritus mediante una donación gestionada a través de la asociación CubaSí y con el aporte de colaboradores alemanes. De acuerdo con la explicación ofrecida por Hernández Jiménez, se trata de un equipo procedente del exterior, con excelentes condiciones técnicas y un nivel de explotación anterior bajo, características que permiten incorporarlo a la institución como una alternativa tecnológica de elevada utilidad para el territorio.

La donación no se limitó al mamógrafo. El conjunto recibido incluye otros componentes destinados al diagnóstico por imágenes, entre ellos un sistema de fluoroscopia, lo que amplía el alcance del equipamiento que llega al hospital.

Para que una tecnología de este peso llegara hasta Sancti Spíritus también fue necesario resolver la logística. Una parte del equipamiento tuvo que trasladarse desde Guantánamo, en un vehículo capaz de soportar una carga cercana a las siete toneladas, en medio de las limitaciones actuales para disponer de transporte y combustible. El equipo arribó a la provincia poco antes de comenzar el montaje.

Pero la historia de esta donación no termina cuando el equipamiento cruza la puerta del hospital. A partir de entonces comenzó otro proceso, menos visible para los pacientes, pero indispensable para convertir una estructura tecnológica en un servicio médico.

Jesús Toledo Toledo, jefe del Departamento de Electromedicina del Camilo Cienfuegos, explica que los especialistas se encuentran en la fase final del montaje. (Foto: María Sosa Echemendía)

Mammomat 3000 nova: una tecnología que ahora encuentra su lugar

La documentación del fabricante identifica este modelo como un sistema de mamografía diseñado para aplicaciones de detección y diagnóstico y contempla su utilización con sistemas de lectura CR para la obtención de imágenes digitales.

Entre sus prestaciones se encuentra el empleo de diferentes combinaciones de ánodo y filtro, así como sistemas destinados a optimizar los parámetros de exposición de acuerdo con las características de la mama.

En Sancti Spíritus, sin embargo, lo más importante no es la denominación comercial ni la ficha técnica, sino lo que ocurre ahora dentro del departamento de Imagenología.

La licenciada Aida Helena Capote Mayea, especialista principal de esa área, explica que el equipo sustituirá una tecnología que llevaba años fuera de servicio y permitirá que los pacientes vuelvan a realizarse el estudio sin trasladarse a otra provincia.

Capote Mayea también desmonta una percepción frecuente entre quienes nunca se han sometido al procedimiento: trabajar con el mamógrafo no constituye una tarea compleja para el personal entrenado, aunque el examen requiere explicar previamente al paciente cada paso.

La mama debe ser comprimida durante la toma de las imágenes, una maniobra que puede provocar cierta molestia, pero que se realiza durante un período breve y exige la cooperación de la persona examinada.

La preparación psicológica forma parte, por tanto, del propio procedimiento. Antes de la imagen está la explicación; después, la posibilidad de obtener información que puede resultar decisiva.

La mama debe ser comprimida durante la toma de las imágenes.

La primera imagen ya fue una buena noticia

Mientras afuera continúa la espera de los pacientes, dentro del hospital el equipo ya comenzó a demostrar de qué es capaz.

Jesús Toledo Toledo, jefe del Departamento de Electromedicina del Camilo Cienfuegos, explica que los especialistas se encuentran en la fase final del montaje y que realizaron pruebas utilizando un chasis de otro equipo disponible en la institución. El resultado fue satisfactorio y permitió comprobar la calidad de la imagen obtenida.

Ahora falta completar la instalación del sistema de procesamiento de imágenes y otros componentes. El equipamiento recibido dispone de su propio digitalizador, chasis y computadoras, de manera que el proceso no depende de adquirir desde cero todos los elementos necesarios para obtener y visualizar los estudios.

Una vez concluida esa etapa, la imagen podrá incorporarse a la red informática del hospital y consultarse desde los espacios donde los especialistas necesiten revisarla. El propósito es que la información obtenida durante el examen pueda llegar directamente al entorno digital de la institución, sin depender de la impresión física de las imágenes.

Para llegar hasta ese punto ha sido decisivo el trabajo de Electromedicina. No se trataba de instalar un modelo que el personal dominara de antemano. Los especialistas tuvieron que estudiar la documentación disponible, identificar componentes, adaptar el espacio y resolver las particularidades de un equipamiento que nunca antes había sido instalado en el Hospital.

El esfuerzo técnico tiene una recompensa que todavía no puede medirse en estadísticas: recuperar para la provincia la capacidad de producir sus propias imágenes diagnósticas.

Recuperar la mamografía en Sancti Spíritus significa disponer de una herramienta poderosa de diagnótico.

El calendario de una espera

Conviene decirlo con precisión: el mamógrafo todavía no está brindando servicio.

La instalación continúa y aún deben completarse elementos esenciales del sistema. Por eso, las primeras pacientes no llegarán mañana ni la próxima semana. El Hospital estima que el proceso puede extenderse alrededor de 30 días, tomando como referencia el tiempo requerido para instalar un equipo semejante en La Habana, aunque el personal espirituano reconoce que podría necesitarse algo más debido a que se trata de una tecnología nueva para sus electromédicos.

Después comenzará otra fase igualmente importante: organizar el flujo de pacientes.

La idea es establecer prioridades para quienes acuden por primera vez, aquellas que requieren evaluación antes de una intervención quirúrgica y quienes necesitan seguimiento después de una operación o durante un tratamiento oncológico. La mamografía también puede contribuir a valorar la respuesta a determinadas terapias y aportar elementos para decidir la conducta médica.

La capacidad prevista supera los cinco pacientes diarios, según explicó el subdirector de Aseguramiento Médico y Medios Diagnósticos, y el hospital no descarta que, una vez consolidado el servicio, pueda atender a personas de otras provincias que atraviesen dificultades semejantes.

El regreso de una capacidad

Durante este tiempo, el personal sanitario espirituano no dejó de buscar alternativas. Hubo períodos en los que también se gestionaron servicios en Placetas, pero las dificultades con el suministro eléctrico terminaron afectando esa opción, mientras que los turnos disponibles en Villa Clara resultaban insuficientes para responder a la demanda.

La diferencia no estará únicamente en evitar un viaje. Estará en que una paciente que acuda a la consulta de mama pueda completar en su propio territorio una parte esencial del proceso diagnóstico, mientras sus médicos disponen de la imagen necesaria para continuar la investigación, decidir una conducta quirúrgica o realizar el seguimiento correspondiente.

La importancia de recuperar ese servicio se entiende mejor cuando se observa el recorrido completo de una enfermedad: una persona detecta una alteración, acude a consulta, es examinada, se indican estudios, se establece un diagnóstico y, a partir de ahí, comienza una cadena de decisiones que puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia y seguimiento.

La mamografía constituye uno de los eslabones de esa cadena. Durante más de dos años, ese eslabón tuvo que buscarse fuera de Sancti Spíritus.

Ahora, en la sala donde se instala el MAMMOMAT 3000 Nova, comienza a recomponerse.

Aún faltan alrededor de un mes de trabajo, pruebas y ajustes antes de que comiencen las mamografías. Cuando llegue ese momento, una paciente podrá entrar al Hospital Provincial Camilo Cienfuegos y realizarse en su propia provincia el examen que necesita.

Y esa será la verdadera medida de una donación que cruzó el océano: que una imagen necesaria para decidir sobre una vida vuelva a obtenerse en Sancti Spíritus.