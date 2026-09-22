Tres vidas por Cuba (+fotos)

Los espirituanos Ángel Montejo, Ismael Saure Conde y Gilberto Zequeira fueron asesinados vilmente en septiembre de 1958, por esbirros de la tiranía batistiana

Monumento que recuerda a los mártires. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

El 22 de septiembre de 1958, Ángel Montejo Lorenzo e Ismael Saure Conde, dos jóvenes miembros del Movimiento 26 de Julio, salieron de Sancti Spíritus rumbo a Cabaiguán, donde debían unirse a Gilberto Zequeira Díaz, militante del Partido Socialista Popular y encargado de conducirlos a las montañas con el objetivo de alzarse contra el régimen de Fulgencio Batista.

Su poca experiencia y algunas indiscreciones llevaron a que los detuvieran en Santa Lucía, Cabaiguán, y luego asesinados en el camino de Santa Cruz, al norte de la ciudad espirituana, por el Escuadrón 38 de la Guardia Rural.

Ángel Montejo inició sus vínculos revolucionarios en el Instituto de Segunda Enseñanza de Sancti Spíritus.

Los tres jóvenes llegaron al cuartel pasado el mediodía. Durante toda la tarde fueron torturados con saña por los esbirros y, más tarde, el capitán Ramón Mirabal inventó un pretexto para que fueran ametrallados en el suelo.

Ángel nació el 3 de septiembre de 1941 y en 1957 inició su actividad revolucionaria al ingresar al Instituto de Segunda Enseñanza de Sancti Spíritus. Ismael, de familia más humilde, nació el 27 de abril de 1941 y sólo cursó hasta el tercer grado para ayudar a su familia en materia económica.

Gilberto era el conecto entre mensajes y hombres y las guerrillas del Escambray.

Gilberto, en tanto, nació el 20 de septiembre de 1930. Trabajaba en la agricultura, único medio para subsistir. Luego del asalto al cuartel Moncada, cayó prisionero por un tiempo de 19 días, pasó a la clandestinidad y fungía como enlace para enviar mensajes y hombres a las guerrillas del Escambray.

Ismael procedía de una familia humilde.

El año 1958 en Sancti Spíritus es considerado uno de los más sangrientos, debido a la cantidad de revolucionarios prisioneros y asesinados por los hombres de Batista. Actualmente, en el camino de Santa Cruz existe un conjunto escultórico, el cual perpetúa la memoria de estos jóvenes que, como muchos otros, entregaron su vida por Cuba.