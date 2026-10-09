Donaciones solidarias llegadas desde Alemania salvan vidas en Sancti Spíritus (+fotos)

Los donativos realizados por el grupo solidario Cuba Sí, de Alemania, y otros amigos de ese país al Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos incluyen una máquina de anestesia, ventiladores pulmonares, monitores y otros equipos e insumos médicos

La Unidad de Cuidados Intensivos dispone de dos modernos ventiladores mecánicos con múltiples prestaciones. (Foto: Arelys García Acosta/ Escambray)

En medio de la guerra multidimensional de Estados Unidos que obstaculiza a Cuba la compra de tecnología, piezas de repuesto e insumos sanitarios, el grupo Cuba sí, de Alemania, y otros amigos solidarios de esa nación europea han donado equipamiento médico y medios diversos, de indiscutible impacto en la prestación de varios servicios en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.

La mayor parte de los equipos se encuentra ya en funcionamiento, expuso el doctor Daniel Hernández Jiménez, subdirector de Aseguramiento Médico y Medios Diagnósticos en este centro asistencial, quien agradeció la entrega de estos donativos, que en la práctica se traducen en la salvación de vidas humanas.

Entre las donaciones, el directivo le concedió particular relevancia a una máquina de anestesia, instalada en la unidad quirúrgica y que permitió crear dos posiciones más, lo cual eleva la capacidad tecnológica para realizar un mayor número de cirugías, en dependencia, por supuesto, de los insumos disponibles, cuyo déficit ha limitado emprender más intervenciones electivas.

Foto: Cortesía del servicio de Cirugía del Hospital Camilo Cienfuegos.

Gracias al gesto solidario, añadió Hernández Jiménez, el Camilo Cienfuegos cuenta con tres máquinas de anestesia: una ubicada en el servicio de Gineco-obstetricia, otra en el de Emergencias y Urgencias Médicas y la tercera destinada a las cirugías electivas.

El también especialista de primer grado en Cirugía General manifestó que la puesta en funcionamiento de la nueva máquina de anestesia alivia las tensiones asociadas a contar con solo dos de estos equipos, de varios años de explotación y cuyo acceso a las piezas de repuesto se ve entorpecido por las restricciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Washington a la nación caribeña.

Al mismo tiempo, la incorporación de la referida tecnología sitúa al hospital espirituano en mejores condiciones a la hora de enfrentar casos de emergencias y urgencias médicas como accidentes de tránsito masivos y de otro tipo, caracterizados, como tendencia, por reportar una cifra alta de víctimas necesitadas de operaciones quirúrgicas, agregó el directivo del Camilo Cienfuegos.

Según el doctor Daniel Hernández, las donaciones procedentes de Alemania comprenden, además, una lámpara quirúrgica para el área de cirugía, así como dos monitores e igual cantidad de ventiladores pulmonares; los cuatro ubicados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En tal sentido, el doctor David Carvajal Lumpuy, al frente de la UCI, corroboró el agradecimiento de los colegas por la llegada de los equipos, en particular de los dos de ventilación mecánica de la marca EVITA XL, de tecnología moderna y con más funciones ventilatorias en relación con los cinco existentes con anterioridad en este servicio hospitalario.

La también conocida como Terapia Intensiva tiene 12 camas y suma ahora siete ventiladores pulmonares, detalló Carvajal Lumpuy, quien resaltó las disímiles prestaciones ventilatorias de la nueva tecnología y su repercusión en la atención a los pacientes e, incluso, en la impartición de la docencia a los futuros especialistas.

Foto: Cortesía del servicio de Cirugía del Hospital Camilo Cienfuegos.

Por su parte, al comentar la relevancia del envío de los equipos de ventilación mecánica, el doctor Hernández Jiménez aludió a la ventaja de que estos posean baterías recargables, de extrema importancia en tiempos de la crisis energética.

Si bien la mayor institución hospitalaria de esta central provincia de Cuba dispone de un grupo electrógeno para enfrentar las caídas del Sistema Eléctrico Nacional y otras contingencias, contar con dos ventiladores pulmonares, diseñados con baterías recargables, refuerza la seguridad de su funcionamiento en la UCI.

Párrafo aparte amerita la donación de un mamógrafo (MAMMOMAT 3000 nova), el cual vino con el digitalizador de imágenes y un fluoroscopio para hacer rayo X avanzado; equipamiento de múltiples posibilidades diagnósticas de las enfermedades de las mamas, entre estas los padecimientos oncológicos, el cual no presta servicios todavía.

Sondas vesicales, bránulas, las denominadas llaves de tres pasos y jalea para la realización de ultrasonido con déficit marcado en el país han formado parte de los donativos a cargo de los amigos solidarios alemanes, aseveró el subdirector de Aseguramiento Médico y Medios Diagnósticos en el Camilo Cienfuegos.

Estas donaciones, como otras realizadas al propio hospital espirituano, confirman la labor solidaria que por décadas ha mantenido la organización alemana Cuba Sí con la isla antillana.