En el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, en la última década la Neurocirugía sobresale por la realización de intervenciones quirúrgicas complejas y exitosas

Durante la sesión inaugural fue presentado un audiovisual con la historia recogida en imágenes de los 40 años del servicio de Neurocirugía. (Fotos: Arelys García/ Escambray)

La renovación de la cirugía vascular y otras de gran magnitud distinguen el desarrollo alcanzado por el servicio de Neurocirugía, especialidad a la que se dedica la XXV Jornada Al Servicio de la vida, con sede, durante este lunes y martes, en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.

De acuerdo con la doctora Magalys Echemedía Marrero, jefa del Departamento Docente de la mayor institución hospitalaria del territorio, el reconocimiento a dicho servicio se debe, en lo esencial, a que muestra el avance clínico más significativo y verificable del período, “pues retomó la cirugía vascular aneurismática tras dos décadas, con cuatro intervenciones exitosas y un aneurisma gigante de 26 milímetros”.

“Todo ello —agregó— logrado a partir del fomento de la innovación con recursos propios y la consolidación de un modelo docente gracias a la existencia de un laboratorio de microcirugía; resultados que devienen hito y posicionan al hospital a nivel nacional”.

En correspondencia con ello, la sesión inaugural de la XXV Jornada Al servicio de la vida estuvo matizada por la presentación de un audiovisual con la historia recogida en imágenes de los 40 años del servicio de Neurocirugía y el protagonismo del padre de esta especialidad en Sancti Spíritus, el doctor Lino Zulueta Nocedo, quien dejó un legado en la docencia y la asistencia médica en niños y adultos.

Igualmente, fue presentada una novedosa aplicación para el manejo de las fracturas toracolumbares: Raquis, devenida herramienta que marca un grupo de ítems cuyos resultados permiten a especialistas y residentes en el cuerpo de guardia tomar conductas rápidas y oportunas con los pacientes.

Profesionales de alta experticia debaten sobre los avances de la Neurocirugía Vascular.

En el contexto de la mayor cita científica del sector sanitario en Sancti Spíritus, que reúne esta vez más de 400 investigaciones, se desarrollan 18 jornadas provinciales de varias especialidades, entre estas, Urología, Inmunología, Otorrinolaringología, Neonatología, Neurocirugía, Medicina Interna y Neurocirugía.

Durante este lunes y martes, profesionales de alta experticia de esta última especialidad, debaten sobre los avances de la Neurocirugía Vascular, la atención al paciente neurocrítico, técnicas de microdisección neurovascular y de mínima invasión y sobre la disección anatómica cerebral neurovascular.

El doctor Ariel Álvarez Rodríguez, al frente del Grupo Provincial de Neurocirugía, indicó que el desempeño del servicio en la última década está en correspondencia con las mejoras de infraestructura, equipamiento y preparación del personal.

Agregó Álvarez Rodríguez que todo ello se traduce en la renovación del salón de operaciones y de la sala de ingreso; además de la instalación de equipos computarizados y televisores para consolidar la docencia y el intercambio científico con expertos del Instituto de Neurología y Neurocirugía, de La Habana.









El programa científico del evento incluye el debate de más de 400 investigaciones de varias especialidades médicas.

Bajo el lema Ciencia, docencia y compromiso con la vida sesiona la XXV Jornada Provincial Al servicio de la vida, concebida en las modalidades virtual y presencial, las cuales comprenden un curso de Neurología y siete talleres de actualización, precisó la jefa del Departamento Docente del Camilo Cienfuegos.

Este martes, en el cierre del evento será reconocido el desempeño de los servicios de Anestesiología, Electromedicina, Cuidados Intensivos, Neurología y los directivos Yamil García Guevara, Yaneisy Valdés Gutiérrez y Aliosky Polo Santana, por su contribución a los avances reportados hoy por la especialidad de Neurocirugía en el territorio espirituano.