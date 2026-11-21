La baja de Kane supone un golpe significativo para el equipo, que pierde a su máximo referente ofensivo en un tramo clave de la temporada

La lesión se produjo durante el empate 1-1 que el conjunto muniqués disputó este viernes en casa contra el Colonia, en partido correspondiente a la Bundesliga.

El capitán de la selección inglesa y delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, estará de baja durante los próximos meses tras sufrir una rotura del ligamento sindesmosis de su tobillo izquierdo, según confirmó este sábado el departamento médico del club bávaro.

La lesión se produjo durante el empate 1-1 que el conjunto muniqués disputó este viernes en casa contra el Colonia, en partido correspondiente a la Bundesliga.

El incidente ocurrió en el área del Colonia, cuando el defensa Joel Schmied, tras llegar primero al centro raso de Michael Olise, golpeó con su pierna izquierda el tobillo del atacante inglés en el remate posterior en el segundo palo.

Kane se retorció de dolor sobre el césped y, aunque con dificultad logró ponerse de pie e inicialmente continuó jugando, poco después abandonó el campo cojeando, acompañado por dos fisioterapeutas tras recibir tratamiento sobre el terreno de juego.

El Bayern Múnich emitió un comunicado en su cuenta de la red social X para informar sobre el alcance de la lesión: “Harry Kane sufrió una rotura del ligamento sindesmosis del tobillo izquierdo durante el partido de la Bundesliga que el Bayern Múnich disputó en casa contra el Colonia el viernes por la noche. Esto fue confirmado por el departamento médico del Bayern Múnich. Por lo tanto, el jugador de 33 años estará de baja durante los próximos meses”.

Kane, de 33 años, es la estrella indiscutible del conjunto bávaro. Desde su llegada procedente del Tottenham en 2023, ha marcado 156 goles en 161 partidos oficiales y ha conquistado dos títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania.

El mes pasado se convirtió en el primer inglés en ganar el Balón de Oro en 25 años, y hace apenas dos semanas firmó un nuevo contrato con el Bayern que lo mantendrá en Baviera hasta junio de 2029.

La baja de Kane supone un golpe significativo para el equipo dirigido por el técnico bávaro, que pierde a su máximo referente ofensivo en un tramo clave de la temporada. El delantero inglés, además, era pieza fundamental en los esquemas de la selección inglesa de cara a los próximos compromisos internacionales.

El Bayern Múnich no ha especificado un plazo exacto de recuperación, aunque el comunicado oficial señala que la ausencia se prolongará “durante los próximos meses”, por lo que se perderá los encuentros de la Bundesliga, la Liga de Campeones y la Copa de Alemania previstos en ese periodo.