Los resultados preliminares, después de un año de hallazgos, fueron dados a conocer en los debates de la XXV Jornada Al servicio de la vida, concluida este martes en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos

Los estudios tributan a mejorar el diagnóstico y la calidad de vida de los pacientes, subraya la doctora Valia Concepción Ulloa en su conferencia. (Fotos: Facebook)

Sancti Spíritus desarrolla tres importantes proyectos científicos dirigidos a proponer marcadores diagnósticos y nuevas estrategias de tratamiento, tanto en los errores innatos de la inmunidad como en las inmunodeficiencias secundarias y la infertilidad, trascendió durante los debates de la XXV Jornada Al servicio de la vida, en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.

Según la doctora Valia Concepción Ulloa, presidenta del Capítulo Espirituano de Inmunología, los estudios tributan a mejorar el diagnóstico, el seguimiento, la conducta, la terapia y la calidad de vida de los pacientes.

La investigación relacionada con la inmunomodulación en el desarrollo de la respuesta inmune, con más de un año de implementación, es un proyecto sombrilla que parte del diagnóstico de los errores innatos, de las inmunodeficiencias y de enfermedades virales que producen un deterioro del sistema inmune; permite, además, determinar las causas que conducen a la infertilidad, indicó Concepción Ulloa.

Las doctoras Valia Concepción y María del Carmen Chávez, junto a un equipo de investigadores, desarrollan actualmente tres proyectos.

Un segundo proyecto, de carácter interdisciplinario, vincula la Inmunología con otras especialidades médicas y fortalece el papel de la docencia.

Por su parte, la doctora María del Carmen Chávez Alfonso, especialista de segundo grado en Inmunología, hizo referencia al proyecto “Marcadores de inflamación sistémica como predictores de complicaciones no infecciosas de pacientes con errores innatos de la inmunidad”, centrado en personas que nacen con un defecto genético determinado que dificulta el funcionamiento normal de su sistema inmunológico.

El estudio —subrayó la especialista— pretende determinar la utilidad de esos marcadores de inflamación sistémica para diagnosticar previamente esas complicaciones no infecciosas en dichos pacientes y actuar de forma oportuna.

Al referirse a la importancia de la Jornada Provincial de Inmunología, desarrollada como parte del mayor evento científico del sector de la Salud en Sancti Spíritus, la también profesora auxiliar Valia Concepción Ulloa destacó la amplia participación —como autores en muchos casos— de los residentes y estudiantes de Medicina en los debates científicos; hecho demostrativo de la integración buscada, dado que la Inmunología no es una especialidad abstracta, sino una ciencia articuladora, significó.

“Los estudiantes de segundo y cuarto años de la carrera, junto con los residentes y los internos verticales, cada uno tiene una línea de investigación que obedece a los diferentes proyectos del servicio, es decir, que investigan junto a nosotros”, apuntó finalmente Concepción Ulloa.

La XXV Jornada Provincial Al servicio de la vida, concebida en las modalidades virtual y presencial, incluyó más de 400 investigaciones y la realización de 18 jornadas científicas de varias especialidades, así como un curso de Neurología y siete talleres de actualización, apuntó el comité organizador de la cita.