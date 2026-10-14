Dos espirituanos en la Olimpiada Iberoamericana de Química

Se trata de Carlos Manuel Hernández Machín y Nathan Rivadeneira Martínez, quienes representan a la tierra del Yayabo y a Cuba en la cita, con sede en Brasil

Cuba está presente con una delegación compuesta por cuatro estudiantes y un profesor.

Dos espirituanos ponen en alto el nombre de la provincia en la Olimpiada Iberoamericana de Química 2026, que tiene lugar en Brasil, del 13 al 19 de octubre, y reúne a jóvenes promesas de la especialidad en el mundo.

Cuba está presente con una delegación compuesta por cuatro estudiantes y un profesor, quienes tienen la responsabilidad de afianzar los resultados de otros jóvenes que han merecido importantes reconocimientos en certámenes anteriores.

En esa delegación figuran los espirituanos Carlos Manuel Hernández Machín y Nathan Rivadeneira Martínez, estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Eusebio Olivera Rodríguez.

A propósito de ello, el máster en Ciencias Dunierky Díaz Medina, director del centro, aseguró: «Son un verdadero orgullo para Sancti Spíritus, una fortaleza y gran prestigio para nuestra institución educativa».

Los jóvenes espirituanos no son ajenos a este tipo de competiciones, pues hace solo unos meses Nathan se alzó con la medalla de plata en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe 2026, celebrada en Panamá, mientras Carlos Manuel hizo lo propio en este mismo evento, pero el año anterior, en Honduras.

Ambos agradecen el apoyo incondicional de sus familiares, amigos y entrenadores, en especial al profesor Agustín Plasencia, y al resto de sus profesores, quienes han sido también artífices de sus logros y han allanado el camino que los ha llevado hasta aquí.