Ambos han sido desarrollados por un grupo de alumnos del IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez de Sancti Spíritus, quienes se alistan junto a sus profesores para presentarlos en el próximo evento de Sociedades Científicas

Luces Olivera ya está disponible utilizando el enlace: https://lucesol1ver4.blogspot.com/?m=1.

El proyecto Luces Olivera nació de la osadía de un grupo de jóvenes entusiastas del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera Rodríguez, de Sancti Spíritus, quienes con el apoyo de sus profesores pusieron en marcha este sitio informativo con el propósito de que la comunidad estudiantil del centro educativo pueda conocer sobre lo que sucede dentro y fuera de la institución.

«Somos un grupo apasionado por las comunicaciones y la informática, con muchas ganas de hacer cosas nuevas y de compartirlas con nuestros compañeros, de forma que todos podamos aprender y hacerlo con ese toque juvenil tan nuestro», asegura Samuel David Castellanos Pérez, miembro del equipo desarrollador de este portal informativo y estudiante de onceno grado.

Precisamente, el proyecto Luces Olivera busca rendir homenaje al mártir de la escuela desde su propio nombre y lo hace con la inspiración de periódicos como Juventud Rebelde, Escambray y Granma, además de otros proyectos juveniles como Criollito Cubano de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.

«Los temas que vamos a abordar están centrados en la ciencia, la cultura, el deporte, las figuras de Martí y Fidel y su importancia para la historia cubana, las noticias de impacto nacionales e internacionales, las actividades de la FEEM, además de entrevistas a los profesores y trabajadores no docentes de la escuela y, por supuesto, un espacio donde los estudiantes van a tener todo el protagonismo», precisa.

Las temáticas serán tratadas de forma dinámica, interactiva y con enfoque juvenil para llegar a todos los estudiantes.

«Los que trabajamos en Luces Olivera asumimos varias tareas, nos distribuimos las labores según las habilidades que cada uno domine mejor, pero, sin lugar a dudas, el apoyo de los profesores que están detrás del proyecto ha sido fundamental, sin ellos no tendríamos el sitio ya publicado», añade Samuel David.

Todo el equipo docente de la vocacional espirituana ha tributado de diversas formas a este proyecto, desde la revisión de los trabajos, la publicación del sitio y la recopilación del material necesario.



Todo el equipo docente de la vocacional espirituana ha tributado de diversas formas a este proyecto desarrollado por los estudiantes.

En estos momentos, los profesores asesoran a los jóvenes en la conformación del informe y todo el proceso necesario para presentarlo en el próximo evento de Sociedades Científicas.

A propósito de ello, Deivis Alejandro Mendoza Díaz, profesor y secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez, sentencia: «Cuando los estudiantes se acercaron a mí me encantó la idea y enseguida la socialicé con mis compañeros para empezar a apoyarlos, pues hay que potenciar el talento de estos muchachos y ayudarlos a realizar esos sueños que, a veces, los adultos no podemos imaginar».

Pero ese no es el único proyecto que estos jóvenes tienen entre manos, pues, además, están trabajando en PeiCuba, una aplicación que busca apoyar la preparación para el ingreso a la Educación Superior a través de una extensa base de datos que aglutina el contenido evaluado en los exámenes anteriores.

«Ya tenemos la base de datos prácticamente lista, en ella incluimos temarios, exámenes de ingreso anteriores y libros de texto, no solo de las asignaturas que se evalúan en las pruebas, sino también otras para hacerlo más completo y apoyar el estudio diario», acota Samuel David.

Apunta que ya están trabajando para desarrollar la aplicación, que estará disponible sin necesidad de conexión a Internet y que incluirá pruebas interactivas para que los estudiantes puedan conocer sus fortalezas y debilidades y trabajar sobre esa base en su autoestudio.

«PeiCuba es una herramienta que servirá de apoyo también a los profesores, pues a través de ella podemos orientar bibliografía novedosa a los estudiantes y utilizarla en las clases para, de forma interactiva, hacer llegar el conocimiento a nuestros educandos», puntualiza Deivis.

De igual forma, en estos momentos ya se realiza la captación de estudiantes que deseen sumarse a ambos proyectos, pues el grupo que está detrás de los mismos se encuentra próximo a concluir su formación preuniversitaria y es una prioridad para la escuela dar continuidad a estas iniciativas para que sigan creciendo y aportando a la educación cubana.