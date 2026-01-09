Dos lesionados por incidente ferroviario en Cabaiguán

La tranquilidad que distingue a las tardes cabaiguanenses se vio truncada este jueves cuando pasadas las 4 y 30 se produjo un incendio en un coche-conductora de un tren que se encontraba estacionado en la conocida línea vieja de Cabaiguán.
La locomotora 51217, destinada al transporte de combustible y ubicada en la carrilera de cruce de la estación a la espera de descargar diez ferrocisternas en la refinería local, resultó afectada cuando la conductora 7306 se incendió debido a la explosión de un fogón de aire utilizado por la tripulación para la cocción de alimentos.
Como consecuencia del hecho, el auxiliar de maquinista Flor Leonardo Santiesteban y el maquinista Nelson Mejía Conde sufrieron lesiones durante la explosión y el proceso de desacople de la locomotora.
Los lesionados fueron trasladados al área de salud más cercana para chequeo y convalecencia. La conductora presentó afectaciones significativas y se produjo la pérdida de bienes personales de la tripulación. No hubo que lamentar daños en la máquina del tren debido a la rápida actuación de sus conductores que lograron desconectarla a tiempo.
El incendio fue controlado con el apoyo de los bomberos y vecinos de la zona quienes mostraron además su solidaridad con las personas afectadas a quienes donaron ropa y otros avituallamientos.
En cumplimiento del protocolo establecido se creó una comisión investigadora para esclarecer las causas y condiciones del suceso.
Agradecemos la colaboración de Mijaín Bonachea Crespo, director de la refinería cabaiguanense y la de Yoendry de la Paz, del grupo Hermandad Ferroviaria por ofrecer detalles del suceso.
(Tomada de La Voz de Cabaiguán)
