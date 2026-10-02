EEUU confirma que mantiene bloqueo naval de combustibles para impedir su entrada a Cuba

El medio especializado Maritime Executive informó este viernes que la Guardia Costera ha confirmado haber detenido otros barcos que transportaban petróleo hacia Cuba y que había realizado al menos dos intervenciones similares durante el verano

El episodio constituye una nueva evidencia de la aplicación por vía marítima de la política estadounidense destinada a restringir los suministros energéticos hacia la Isla. (Foto: Internet)

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que interceptó en alta mar un buque de carga que, según las autoridades estadounidenses, transportaba combustible con destino a Cuba.

El episodio constituye una nueva evidencia de la aplicación por vía marítima de la política estadounidense destinada a restringir los suministros energéticos hacia la Isla. The Guardian, en una información de Reuters publicada este 2 de octubre, describe expresamente la política vigente como un «oil blockade» impuesto por Washington.

Un buque interceptado entre Cuba y México

El buque Grace fue detenido el 5 de septiembre en el mar Caribe, entre Cuba y México. De acuerdo con la Guardia Costera estadounidense, la embarcación utilizaba métodos que Washington asocia con la denominada «flota oscura».

«Grace transitaba hacia Cuba, transportando combustible, y se creía que empleaba tácticas comunes entre la ‘ flota oscura’ «, señaló la Guardia Costera en un comunicado, según la información publicada por Reuters y The Guardian.

Personal estadounidense abordó la embarcación y posteriormente la escoltó hasta México. Allí, según la versión de Washington recogida por el medio, un equipo de inspección de la Marina mexicana confirmó la presencia de «grandes cantidades de combustible» en los tanques de lastre. También se encontraron varios contenedores que las autoridades estadounidenses consideraron relacionados con el transporte de combustible.

Patrullas de la Guardia Costera en aguas cercanas a Cuba

La información adquiere especial relevancia porque Estados Unidos reconoce que unidades de su Guardia Costera patrullan las aguas próximas a Cuba, mientras las sanciones y las amenazas de represalias buscan impedir que embarcaciones transporten petróleo hacia la Isla. The Guardian señala que esas presiones han provocado que algunos buques desistan incluso de iniciar sus viajes.

El medio especializado Maritime Executive informó este viernes que la Guardia Costera ha confirmado haber detenido otros barcos que transportaban petróleo hacia Cuba y que había realizado al menos dos intervenciones similares durante el verano.

El bloqueo de combustibles sigue vigente

La confirmación se produce después de que el propio Gobierno estadounidense haya mantenido durante 2026 una política específica destinada a restringir el abastecimiento energético de Cuba. Reuters ha descrito en informaciones recientes esa política como un bloqueo estadounidense al petróleo que ha agravado las dificultades de suministro de combustible y los apagones en la Isla.

The Guardian señala que la reducción de los suministros tradicionales y la presión sobre los transportistas internacionales han colocado al país bajo una fuerte tensión energética.

Una confirmación de la dimensión marítima de la política

La actuación sobre el Grace muestra que las restricciones estadounidenses al combustible no se limitan a sanciones financieras o comerciales. Incluyen patrullas e intercepciones de la Guardia Costera sobre embarcaciones que Washington considera vinculadas al suministro energético hacia Cuba.

La noticia se conoce además en momentos en que la política hacia Cuba vuelve a ocupar un lugar central en el discurso de la administración Trump. En declaraciones recientes recogidas por Reuters, funcionarios estadounidenses han reiterado la continuidad de la presión sobre La Habana, mientras el Gobierno cubano denuncia los efectos económicos y sociales de esas medidas.