EEUU: Corte Suprema de invalida aranceles y propicia revés para Trump

La decisión deviene un mazazo a un pilar de la política económica de Trump tras su retorno a la Casa Blanca. (Foto: PL)

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó este viernes un duro revés al presidente Donald Trump al dictaminar que no tiene autoridad para imponer unilateralmente aranceles a casi todos los países bajo una ley federal de poderes de emergencia.

En una decisión de 6-3, redactada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, el tribunal consideró que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no otorga a Trump la facultad de imponer aranceles unilateralmente, dando un mazazo a un pilar de su política económica tras su retorno a la Casa Blanca.

Con esta conclusión el Supremo confirmó un fallo de un tribunal inferior del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal que además declaró ilegales todos los gravámenes.

La batalla judicial sobre los aranceles de Trump marcó la primera vez en la que la Corte Suprema evaluó los méritos sobre la legalidad de una de las políticas bandera del segundo mandato del republicano.

El máximo órgano de justicia ha permitido al presidente aplicar temporalmente muchos de sus planes mientras avanzan los procedimientos legales, pero su veredicto de invalidar los aranceles globales de Trump es, hasta la fecha, la derrota más significativa de este nuevo periodo en el cargo.

La Corte Suprema también está considerando si permitir al presidente despedir a funcionarios de agencias federales independientes sin causa justificada y escuchará argumentos en abril sobre la legalidad del plan de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento.

Si bien el fallo restringe la capacidad del presidente para usar la mencionada ley, no le impide imponer aranceles bajo diferentes autoridades comerciales. El uso de estas medidas ha sido un instrumento de presión para la actual administración.

¿Qué dijo Trump en su discurso sobre los aranceles?

Trump calificó la decisión de «profundamente decepcionante». (Foto: AP)

El presidente de Estados Unidos ofreció una rueda de prensa dedicada a la decisión del Tribunal Supremo de anular sus aranceles. De acuerdo con Actualidad RT, durante su intervención, el mandatario criticó el fallo y prometió encontrar nuevas palancas para aumentar la presión económica sobre otros países.

(PUNTOS CLAVE)

INFLUENCIA EXTRANJERA: Trump calificó la decisión de «profundamente decepcionante». Acusó al tribunal de haber tomado el fallo bajo la influencia de «intereses extranjeros y de un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente cree».

«Los países extranjeros que nos llevan años estafando están eufóricos, están muy felices» por la decisión, expresó. «Bailan en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo», aseguró.

NUEVO ARANCEL GLOBAL: Como primera contramedida frente a la decisión de la Corte, el mandatario firmó una orden para imponer un arancel global del 10%, además de los aranceles habituales que ya se aplican, señalando que todos los aranceles de seguridad nacional y todos los aranceles existentes permanecen en pleno vigor.

NUEVAS HERRAMIENTAS: Trump indicó que su administración utilizará otras alternativas «para reemplazar las que la Corte rechazó incorrectamente». «Voy a tomar un rumbo diferente, probablemente el rumbo que debería haber tomado la primera vez», anunció. Sostuvo que, con su decisión, la Corte le ha otorgado el «derecho incuestionable de destruir países extranjeros»: «Tengo permitido cortar todo comercio o negocio con un mismo país. En otras palabras, puedo destruir el comercio.

REEMBOLSOS Y LITIGIOS: También afirmó que los reembolsos correspondientes a los 175.000 millones de dólares en ingresos por sus aranceles se dirimirían en los tribunales. «Terminaremos en los tribunales durante los próximos 5 años», indicó.