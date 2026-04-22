Eje Berlín-Roma frena propuesta de Sánchez a la UE para frenar a Netanyahu

Los socios europeos, liderados por la oposición del eje Berlín-Roma, volvieron a torpedear un nuevo intento del Gobierno de Pedro Sánchez para detener la escalada guerrerista de Tel Aviv

El canciller español, José Manuel Albares, y su par finlandesa, Elina Valtonen, durante una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en la ciudad de Luxemburgo, este martes. (Foto: Internet)

La Unión Europea rechazó sancionar a Tel Aviv en pleno genocidio contra el pueblo gazatí y cuando Israel ha extendido su ofensiva al Líbano y continúa atacando de manera continuada a Palestina, desoyendo las voces europeas que piden poner al menos un poco de presión diplomática al Ejecutivo israelí.

Los socios europeos, liderados por la oposición del eje Berlín-Roma, volvieron a torpedear un nuevo intento del Gobierno de Pedro Sánchez para detener la escalada guerrerista de Tel Aviv.

La propuesta de la Moncloa, presentada conjuntamente con Irlanda y Eslovenia, buscaba suspender el acuerdo de asociación de la UE con Israel, que establece un marco político y comercial prioritario entre las dos partes.

Desde un primer momento, todo apuntaba al fracaso, ya que es una decisión que requiere de unanimidad para ser aprobada y hay varios países que, juntamente con Alemania e Italia, están totalmente en contra de la medida, como Hungría, República Checa y Austria.

Después del encuentro de ministros de Exteriores de la UE el martes, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha confirmado que la propuesta impulsada por Sánchez «no ha contado con los apoyos suficientes» entre los socios europeos.

«La opinión [de los Estados miembros] no ha cambiado», dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Ante esta falta de apoyo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se había mostrado abierto a aceptar medidas de presión contra Netanyahu menores, como la imposición de aranceles a productos israelíes o la reducción de importaciones de Israel.

Estas medidas, a diferencia de la suspensión total del acuerdo, se pueden aprobar por mayoría cualificada y es más fácil conseguir los apoyos necesarios para tramitarlas. Sin embargo, tal y como confirmó la jefa de la diplomacia europea, tampoco hay el consenso necesario entre los Estados miembros para aprobar esta medida.

Alemania e Italia han sido los países que se han opuesto de manera más contundente a la propuesta de Sánchez, el único dirigente socialdemócrata entre las grandes economías del bloque comunitario.

«Es inapropiado», señaló el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, aunque admitió que «está claro que es necesario discutir con Israel sobre cuestiones fundamentales».

«No creo que bloquear un acuerdo comercial sea un instrumento útil. Nuestra postura es similar a la de Alemania», añadió su homólogo italiano, Antonio Tajani, en declaraciones a los medios de comunicación.

Además de Irlanda y Eslovenia, los países que han solicitado, junto con España, la suspensión del acuerdo de asociación con Israel, uno de los pocos Estados miembros que se mostró abiertamente a favor de aumentar la presión ha sido Bélgica.

«Llevamos meses pidiendo al menos una suspensión parcial del acuerdo de asociación entre Israel y la UE, ya que somos conscientes de que una suspensión total está fuera de nuestro alcance debido a las posiciones de los Estados miembros», afirmó el ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot.

Francia y los Países Bajos se han mostrado ambiguos en cuanto a su apoyo a la propuesta liderada por Sánchez.

«Está en juego la credibilidad de la Unión Europea. ¿Qué más tiene que pasar para que la UE se vea sacudida?», preguntó Albares en declaraciones ante la prensa.

El canciller recordó que España, junto con un pequeño grupo de otros Estados miembros, ya había propuesto sin éxito en otras ocasiones revisar el acuerdo de asociación, porque consideraban que Tel Aviv estaba violando el derecho internacional y humanitario en Gaza.

El ministro de Asuntos Exteriores español subrayó que la situación sigue siendo «peor» y por ello España ha pedido intensificar la presión diplomática sobre Netanyahu. «Israel no ha dejado de avanzar y de agrandar la espiral de violencia y guerra», ha insistido Albares.