El alumbramiento múltiple de Sancti Spíritus

Más allá de sus lugares centenarios Sancti Spíritus continúa como una provincia en desarrollo. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Cuando aquel equipo de cuadros se enfrentó a la inmensa tarea de armar pedazo a pedazo el rompecabezas, que solo completaba sus fichas cuando Las Villas se convirtiera en tres nuevas provincias, sabía bien el desafío que tenía por delante.

Las discrepancias se sucedían porque, a la postre, había municipios que debían convertirse en pueblos, junto a conflictos de identidades entre espirituanos que se sentían de otros sitios, lo cual levantó no pocas ronchas; de modo que no fueron pocos los que cuestionaron cómo quedaron conformados los ocho municipios espirituanos.

¿De qué forma se aglutinó entonces la formación de lo que en su momento era considerada prácticamente una aldea? Desde la perspectiva de Joaquín Bernal Camero, en aquel entonces miembro del Buró del Partido en Las Villas y secretario en la región Sancti Spíritus, fue complicado. “No es posible que un pueblo trabaje, que materialice sus afanes junto a una dirección política y de gobierno si no está espiritualmente integrado. Teníamos que respetar la identidad de cada municipio; pero, al mismo tiempo, había que crear una identidad espirituana”, afirmó en entrevista para Escambray en el 2018, desandando paso a paso aquellos comienzos marcados por el deseo de ver crecer un territorio en ciernes.

Muchos de los que vinieron del norte de Villa Clara como refuerzo, entre ellos Adalberto López Leyva, en su momento vicepresidente de la Asamblea Provincial, también recuerdan alguna vez aquellos días en que se trataba de dar forma a aquel andamiaje: “No se veía ni la televisión y, por poner un ejemplo, el hoy reparto Olivos era monte y solo había unos tres edificios”, recuerda.

La ya fallecida Alicia Crespo Díaz, designada en ese momento secretaria de la Asamblea Constitutiva del Órgano de Gobierno en la naciente provincia de Sancti Spíritus, también relató hace algún tiempo el sinnúmero de dificultades: “La provincia necesitaba desarrollarse y hacia esa dirección caminamos. No había casi ómnibus y hubo que solicitar transporte, hacer itinerarios, contabilizar población, movimiento intermunicipal, es decir, realizar un análisis con cierto rigor”.

Barrios como Los Olivos nacieron a raíz de la División Político- Administrativa.

EL NACIMIENTO A TRES TIEMPOS

Sancti Spíritus nació como fruto de los alumbramientos originados a raíz de la División Político-Administrativa de 1976, la misma que hizo posible que esta ciudad del centro se modernizara y, al mismo tiempo, surgieran instituciones de la salud, la cultura, el deporte y la economía, en un desborde constructivo donde se amplió a cuatro vías la Carretera Central, vieron la luz el Hospital Provincial, nuevos repartos y las sedes del aparato político, administrativo y de gobierno.

A lo largo de estos años, Sancti Spíritus logró tener también sus propios medios de prensa.

La historia fija la fecha de ese parto feliz el 7 de noviembre de 1976, cuando se inició en la entonces Escuela Pedagógica Rafael María de Mendive, de Sancti Spíritus, la sesión constitutiva de la Asamblea Provincial del Poder Popular. Ese mismo día en Mal Tiempo, escenario de una batalla gloriosa de los mambises durante la Invasión a Occidente, se celebró el acto solemne de constitución de las Asambleas Provinciales del Poder Popular en Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus.

A 50 años de ese acontecimiento, Sancti Spíritus muestra su crecimiento como provincia, similar al de otros territorios, con resultados que en algunos sectores igualaron y superaron al resto; a la vuelta de medio siglo y en medio del complejo escenario actual, mantiene en pie su imagen, idiosincrasia y expectativas socio-económicas, nacidas aquel memorable día de noviembre.