El arte joven anda de celebración

Los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) son pretexto perfecto para el diálogo con los públicos

En la localidad de El Rastro, en la urbe del Yayabo, niños y niñas disfrutaron del talento joven espirituano. (Fotos: Cortesía Lil Laura Castillo)

Con los pies afincados en el actual contexto, la filial espirituana de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) diseñó y protagoniza un programa de acciones para agasajar las cuatro décadas de la organización.

De acuerdo con Lil Laura Castillo, presidenta del gremio en el territorio, la máxima es dialogar con los diferentes públicos tanto puertas adentro del sistema institucional de la cultura como en aquellos puntos más distantes el epicentro del quehacer artístico.

“Fue por ello que nos fuimos hasta El Rastro, una localidad de Sancti Spíritus. Además, de los divertimentos de la payasita Lil Alí se hizo una pintada bajo la guía de los artistas visuales”.

Hasta el propio 18 de octubre —día reconocido como el de la constitución de la AHS—, la ciudad espirituana se hará eco del arte de vanguardia. La Casa del Joven Creador, además, cuenta en esta semana con la protección del servicio eléctrico.

“Como hacemos cada mes, la aprovecharemos al máximo. Por tanto, abrimos nuestras puertas al gustado espacio de K-pop. Hoy es una de las acciones de mayor convocatoria de público joven. También, el viernes regresa La salita, nuestra oportunidad para disfrutar del séptimo arte. Esta vez proyectaremos Bohemia Rhapsody, la historia de la legendaria banda de rock Queen y su cantante principal, Freddie Mercury”.

Por su parte, los amantes del comic podrán intercambiar saberes, los días 14, 15 y 16 de octubre, tras el regreso del taller sobre esa expresión artística, liderado por Daniel González Fuerte y Moisés Bermúdez Marrero. Sancti Spíritus es una de las provincias cubanas con mayor arraigo en crear historias a través de secuencias. Premios nacionales e internacionales así lo avalan.

“La Casa de la Trova Miguel Companioni el venidero 16 de octubre será el escenario de un verdadero regalo. El gustado proyecto musical de nuestra organización, Ilú, ofrecerá un concierto como homenaje a los 40 años”.

Para el propio 18 de octubre se ha reservado en la céntrica calle Céspedes norte, donde está enclavada la Casa del Joven Creador, la acción Pintar la calle.

“Se sumarán todas las instituciones y centros cercanos. Se amenizarán con los pintorescos personajes Violeta y Pipeta. Los escritores, por su parte, leerán algunos de sus textos y los artistas escénicos estimularán la creación a gran escala”.

La AHS en Sancti Spíritus es un baluarte del quehacer comunitario.

Justo ahí se reconocerá a Sixto Edelmiro Bonachea, músico e investigador, a quien se le dedica la jornada de celebración en estos predios.

“También será propicio para distinguir a varios asociados, a Ernesto Valdés Barceló, nuestro Maestro de Juventudes, y a Juan Eduardo Bernal Echemendía, Juanelo, nuestra propuesta durante años para ostentar la más alta distinción que otorga la organización”.

La AHS surgió el 18 de octubre de 1986, durante el Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores, Artistas y Técnicos de la Cultura, tras fusionar la Brigada Raúl Gómez García, la Brigada Hermanos Saíz y el Movimiento de la Nueva Trova, a fin de estimular la creación artística y literaria más joven del país.