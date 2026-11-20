Los colectivos subordinados al Centro Provincial de Casas de Cultura en Sancti Spíritus tienen un trabajo destacado en el territorio. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

“Ha sido un trabajo unido, de conjunto con las administraciones y, por supuesto, se ha tenido una respuesta muy positiva en los colectivos ante todas las tareas que se nos han puesto en nuestras manos”, resume Bellalina Rosendi Triana, máxima representante del Sindicato de Trabajadores de la Cultura en Sancti Spíritus, el hecho de que esta provincia, por segundo año consecutivo, mereciera la condición de Vanguardia Nacional en la emulación Cultura en Revolución.

Y aunque la noticia se disfruta con alegría, no sorprendió. En los cortes realizados con anterioridad y que miran con lupa tanto la actividad cultural como el quehacer de la organización, diversas señales indicaron que Sancti Spíritus retendría la corona.

“Más que felicitar a todos nuestros trabajadores, es también oportuno agradecer a cada uno de ellos porque sin sus cumplimientos y sus compromisos no lo hubiéramos logrado. En estos momentos, estamos enfrascados en importantes procesos como la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales”.

Entre los indicadores que contribuyeron a que Sancti Spíritus se quedara en lo más alto del podio de la emulación del Sindicato de Trabajadores de la Cultura, destacó el cumplimiento de Mi aporte a la Patria y las finanzas, así como el procesamiento de condecoraciones y títulos honoríficos.

“Hay colectivos destacados como los subordinados al Centro Provincial de Casas de Cultura, la Brigada de Instructores de Arte José Martí y la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena. Pero, de manera general, se reconoce la entrega de cada uno de nuestros trabajadores y directivos en el cumplimiento de cada orientación e indicación con la disciplina que debemos tener por ambas partes”.

Para la dirigente sindical espirituana, este reconocimiento llega como un verdadero impulso para concluir el actual año e iniciar el próximo, cuando el Sindicato de la Cultura cumplirá cinco décadas de creado.

“Será muy importante mantener y superarnos. Actualmente, estamos en el proceso de creación o ratificación de los órganos de justicia laboral y actualizamos los convenios colectivos de trabajo. Dedicamos este resultado y todos los que restan en este 2026 a nuestro Comandante en Jefe, en su centenario, a los 50 años del Ministerio de Cultura y, claro, al nuevo aniversario del triunfo de la Revolución”.

Anunció, además, que ya se diseñó en la provincia un programa de acciones para agasajar la efeméride del 14 de diciembre, Día del Trabajador de la Cultura, que comienza justo con la arrancada del último mes del año.

De acuerdo con publicaciones nacionales, las provincias de Guantánamo y Holguín resultaron destacadas en la emulación Cultura en Revolución. Las actividades centrales de la festividad tendrán lugar en La Habana, el propio 14 de diciembre.