Julio César Pruna mantiene su compromiso con la escuela de música local y con un oficio que, como él mismo dice, cautiva y obliga a superarse siempre

“Hacer instrumentos musicales cautiva a uno», asegura Pruna. (Fotos: Facebook)

Julio César Pruna Roche no era un carpintero curtido cuando decidió que crearía guitarras; se hizo carpintero sobre la marcha. Su maestro fue Julio Santos, un anciano de Cabaiguán que fabricó guitarras hasta los 90 años y a quien la prensa local recuerda como “uno de los mejores fabricantes de instrumentos de cuerdas de Cuba”. Con él aprendió que la madera, cuanto más vieja, mejor, y que el oficio no se termina nunca: “Hacer instrumentos musicales cautiva a uno, y ya después tienes que seguir superándote porque te enamoras de esto”.

Antes de llegar a la lutería, Pruna había cursado el nivel elemental de guitarra y había trabajado como profesor. También pasó un curso de reparador y afinador de piano, oficios que lo dotaron de una sensibilidad especial para el sonido y la mecánica de los instrumentos.

En sus inicios contó con la ayuda de varios amigos, que le explicaron cómo adaptar un motor de centrífuga para improvisar una sierra o qué madera emplear para este o aquel instrumento. “Me pasé dos años para perfeccionar la técnica”, recuerda. En enero de 2006 abrió su taller en el reparto Olivos 1, de la ciudad de Sancti Spíritus, un espacio que convive armónicamente dentro de un apartamento de prefabricado.

Hoy ese emporio musical huele a madera seca de muebles desechados, escaparates, pianos en desuso y ventanas de pino. De ahí salen plantillas para tres, requinto, laúd, guitarrón, vihuela y guitarras eléctricas.

La lutería cubana, sin embargo, enfrenta una escasez que no es solo de materias primas. A Pruna le faltan llaves, cuerdas, trastes y barnices; en ocasiones, los apagones le impiden usar el compresor y debe aplicar el acabado a pincel, algo que, según confiesa, no le gustaría tener que hacer.

“Es muy triste cuando uno termina un trabajo al que le pusiste amor, pero no quedas conforme, porque lleva recursos que uno no tiene”, dice.

Ante la escasez de materiales y herramientas, los lutieres cubanos construyen instrumentos funcionales reaprovechando insumos.

La situación no es exclusiva de su taller. Investigaciones recientes sobre la construcción del tres cubano documentan que los lutieres locales, ante la escasez de materiales y herramientas, construyen instrumentos funcionales recurriendo a la adaptación de métodos y al reaprovechamiento de insumos.

Otros colegas han fabricado réplicas de guitarras barrocas con maderas de viejos pianos, patas de mesa y hasta peldaños de escalera. Es una lutería de la necesidad y de la invención, donde cada pieza se piensa dos veces antes de cortar.

En Cuba, además, el oficio se transmite de manera oral y artesanal, sin escuelas formales de lutería; los aprendices se forman junto a maestros mayores, como Pruna lo hizo con Julio Santos, y luego perfeccionan su técnica con otros colegas. “Este oficio es para aprender siempre, la construcción de instrumentos musicales es algo grande, tiene un universo abarcador”, afirma.

Pruna, miembro del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) desde 2014, también carga con el peso de la economía familiar. “Me han hecho encargos, pero estoy perdiendo trabajos por falta de corriente. Eso es más difícil que conseguir los materiales”.

Su relación con la escuela de música del territorio, sin embargo, se mantiene firme: allí hay guitarras y tres salidos de sus manos, y él asume ese compromiso como parte del oficio. “Hay que ponerle empeño porque yo tengo compromiso con esa escuela. Hay unidad entre nosotros”, dice. También repara los instrumentos de la escuela y recuerda que los padres se comunicaban directamente con él antes de que la institución formalizara el vínculo.

No todo ha sido fácil. Cuando era más joven, no lo dejaron trabajar en un antiguo taller estatal de reparación de instrumentos. “Un día me sentí apartado”, confiesa. Pero siguió, y en 2017 pudo viajar a México a una feria internacional, “una experiencia preciosa” que le confirmó que su trabajo tenía sentido más allá de la isla.

El futuro inmediato no promete abundancia. No obstante, Pruna persevera, como aprendió de Julio Santos, cuidando la afinación, buscando el contraste de las maderas, poniéndole a cada instrumento “el amor que cada uno lleva”. En un país donde la lutería se ejerce más por vocación que por lucro, su taller es una prueba de que la música cubana también se sostiene con virutas, paciencia y madera rescatada del olvido.

Pruna le pone a cada instrumento poniéndole a cada instrumento “el amor que cada uno lleva”.

(Tomado de Negolution)