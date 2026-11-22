El trabajo voluntario, iniciado por el Che el 22 de noviembre de 1959, sigue movilizando los esfuerzos hacia donde la producción lo necesita

Los espirituanos dan su aporte en la producción de alimentos y otras tareas de impacto. (Foto: Carmen Rodríguez/ Escambray)

El 22 de noviembre de 1959, un domingo, Ernesto Guevara subió a la cama de un camión en el Caney de las Mercedes, en la antigua provincia de Oriente, y habló ante miles de personas que habían dejado su descanso para construir una ciudad escolar para 20 000 niños campesinos de la Sierra Maestra.

Luego tomó una mandarria y se fue a la cantera, al lugar donde el trabajo era más duro. Aquella jornada no fue solo una movilización puntual: inauguró una práctica que, 67 años después, en la Cuba actual, sigue mostrando una utilidad concreta cuando se orienta hacia nodos productivos específicos. Sancti Spíritus es un ejemplo de ello.

La fecha exacta estuvo durante años en discusión. Algunas fuentes oficiales consignaban el 23 de noviembre, pero testigos como Walfrido La O Estrada aclararon que el hecho ocurrió el domingo 22, pues el 23 de 1959 fue lunes y resultaba improbable una movilización masiva en día laborable.

La corrección histórica importa menos que el legado: el Che concibió el trabajo voluntario como una herramienta para formar conciencia y, al mismo tiempo, para producir. No se trataba de una prédica abstracta. En 1963, como parte de la Tercera Zafra del Pueblo, cortó 137 740 arrobas de caña, para un cumplimiento del 286,9 por ciento de la norma.





Ernesto Guevara fue el precursor del trabajo voluntario en Cuba.

Esa doble dimensión —formación ideológica y rendimiento económico— se reafirma hoy en Sancti Spíritus. Este 22 de noviembre, también domingo, los espirituanos participan en una jornada de trabajo voluntario en el organopónico El Gigante, en la comunidad de Olivos III, en la cabecera provincial.

La acción no es un gesto simbólico aislado: forma parte de una convocatoria nacional de la Central de Trabajadores de Cuba para recordar la primera movilización del Che, y al mismo tiempo pretende darle vigor a esas dependencias de la agricultura.

La elección de El Gigante no es casual. Se trata de una de las instalaciones de agricultura urbana de mayor escala en la provincia, y su atención responde a una necesidad acuciante: ampliar la oferta de productos frescos a la población en un contexto de restricciones materiales sostenidas.

El trabajo voluntario, en este caso, no sustituye la inversión ni la gestión administrativa, pero aporta algo que el país no puede importar: fuerza de trabajo movilizada rápidamente hacia un objetivo productivo concreto.

El trabajo voluntario en Sancti Spíritus no se convoca en abstracto, sino que se dirige a unidades productivas identificadas, con tareas definidas y resultados verificables. Esa es precisamente la condición que el propio Che defendió: realizar la labor “donde verdaderamente resultara útil y rindiera frutos”, con condiciones organizativas adecuadas.

Sesenta y siete años después del primer trabajo voluntario, en Sancti Spíritus se moviliza el esfuerzo humano hacia donde la producción lo necesita, justo lo que buscaba el Che aquel domingo de 1959 en el Caney de las Mercedes.