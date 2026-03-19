El mundo se movilizará este 21 de marzo por Cuba

David Adler, coordinador de la Internacional Progresista. (Foto: Jorge Ernesto Iglesias)

La designación del próximo sábado 21 de marzo, fecha en la cual arribará a la isla una parte importante del convoy de apoyo solidario «Nuestra América», como Día Internacional de la Solidaridad con Cuba trascendió hoy, en La Habana.

En conferencia de prensa con algunos de los organizadores de esa iniciativa, que ha reunido a más de 500 activistas de más de 30 países del mundo en representación de todos los continentes y recolectado alrededor de 20 toneladas de donativos destinados a la isla, estos informaron que ese día se prevén manifestaciones en calles, plazas y parques en diferentes ciudades de todo el orbe.



David Adler, coordinador de la Internacional Progresista, reafirmó la necesidad de forjar, a partir de este gesto, un Frente Internacional de Solidaridad con Cuba que agrupe el sentir solidario de millones de personas en todo el planeta, ante los esfuerzos de la actual administración norteamericana por recrudecer su política de cerco contra la mayor de las Antillas y aislar a la nación caribeña del resto de la comunidad internacional.



Adler transmitió la profunda gratitud de los colectivos con el pueblo cubano por el abrazo y la bienvenida a los activistas a la vez que han podido palpar las consecuencias humanas invaluables de la crisis iniciada y agravada por el bloqueo impuesto a la isla.



Comentó que frente al peligro que suponen las ambiciones imperialistas de Washington no se puede ignorar un sistema de castigo colectivo contra todo un pueblo que intenta someterlo por la miseria y las carencias, lo cual, valoró, es un crimen contra toda la humanidad.



«El continente se encuentra ante un momento particularmente duro de la historia del hemisferio, en que un imperio pretende recolonizar las Américas y en ese escenario toca cerrar el paso, el convoy Nuestra América será la chispa para una movilización mucho mayor», enfatizó.



Manolo de los Santos, director ejecutivo de The People’s Forum, de Estados Unidos, afirmó que ha llegado la hora de desafiar el bloqueo, poner los cuerpos y vidas de los activistas junto al pueblo cubano y decir que no aceptaran otra Gaza en el planeta.



Añadió que apelan al coraje y valentía propia de los cubanos, para enfrentar esa amenaza a la paz y la seguridad global, con la convicción de que si se le da la espalda a la mayor de las Antillas en estos momentos se le dará la espalda a la humanidad.



Se refirió además a un donativo, valorado en medio millón de dólares en paneles solares y equipos acompañantes, que aunque el país norteamericano otorgó una licencia especial, el bloqueo no permite que ninguna empresa de envíos lo realicé directamente de Cuba a Estados Unidos, por lo cual fue necesario recurrir a un tercer país, encareciendo así los costos.



Ambos líderes coincidieron en la prioridad de cambiar el relato hacia lo interno del imperio y concientizar a las personas de la situación para posicionar a la opinión pública contra este crimen, por lo cual no se puede cuantificar la ayuda solo en el cargamento, sino que el principal aporte es ir en contra de la propia política de Estados Unidos.



Esta visión se corresponde con la apreciación de la eurodiputada Emma Fourreau, quien apuntó que frente a la ofensiva del imperialismo es la amistad y solidaridad entre los pueblos.



En la conferencia se encontraron presentes los también eurodiputados Marc Botenga e Ilaria Salis, así como otros integrantes del convoy que se encuentran ya por estos días en La Habana.