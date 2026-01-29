El papel del Partido tiene que ser diferente

Así se ratificó en el Pleno Extraordinario de la organización política en Trinidad, que llamó al pueblo a la unidad y la defensa de la Patria

Las intervenciones ratificaron el compromiso de los trinitarios de defender la unidad y soberanía de la Patria. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

A identificar las potencialidades en los escenarios locales que permitan incrementar la producción de alimentos y reactivar servicios esenciales para la población llamó la integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, Deivy Pérez Martín, durante el Pleno Extraordinario del Comité Municipal de esa organización política en Trinidad.

En el informe sobre la implementación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido y las proyecciones de trabajo en el 2026, con la guía, además, del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, se abordaron las principales prioridades de un año signado por desafíos en el ámbito nacional y una creciente presión económica y política por parte del gobierno de Estados Unidos.

En ese contexto, enfatizó Pérez Martín, urge transformar sistemas de trabajo desde las propias estructuras del Partido en aras de buscar alternativas para el autoabastecimiento local, incrementar la oferta de productos y servicios, diversificar los rubros exportables, mejorar la actividad turística, incentivar el control popular y lograr una integración más armónica entre los sectores estatal y no estatal, este último con un peso significativo en la economía trinitaria. “Ante estos desafíos, la disciplina y el rigor en los análisis políticos son esenciales”, afirmó.

El Pleno Extraordinario del Comité Municipal del Partido evaluó los compromisos del territorio para lograr mejores indicadores económicos y sociales.

En las intervenciones se ratificó la necesidad de revertir las deficiencias que hoy afectan el desempeño de algunas entidades a partir de iniciativas con recursos endógenos y proyectos locales a fin de mejorar las producciones físicas, eliminar trabas y el burocratismo, así como asegurar la vitalidad de los servicios de salud, educación, la higienización de la ciudad, entre otras demandas sociales.

Cada una de estas proyecciones tiene que contar con una mayor participación de los jóvenes y de los trabajadores, aseveró Pérez Martín, sobre la base de principios irrenunciables: la unidad y defensa de la patria.

“El papel del Partido tiene que ser diferente, no podemos estar satisfechos, no niego el esfuerzo que ha realizado el pueblo y las autoridades de Trinidad, pero si todo esto no lo transformamos en compromisos concretos no logramos que el Programa de Gobierno avance, no logramos recuperar la economía y que impacte en lo social, y nosotros tenemos la responsabilidad de aliviarle la vida a nuestro pueblo, para mantener en alto las banderas de la libertad y de la independencia. Este es un año de esfuerzo, de voluntad, de inteligencia”, concluyó.