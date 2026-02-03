El Partido tiene que continuar a la vanguardia

Aseguró Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en el territorio, durante un pleno extraordinario de la organización en la cabecera provincial

Con el Pleno del Comité Municipal en Sancti Spíritus, concluyó el proceso de analisis a ese nivel en la provincia. (Fotos: Adriana Alfonso)

A vincularse con la base, cambiar la mentalidad, eliminar chapucerías y ser más proactivos en el trabajo exhortó Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en la provincia, durante el pleno extraordinario en el municipio Sancti Spíritus, donde compartió con la militancia reflexiones para vencer los desafíos actuales.

Osmundo Martínez Montes de Oca, al frente de la organización en el municipio, presentó un resumen de los logros y las principales dificultades durante 2025.

El dirigente apuntó que, aunque se incumple en varios indicadores, no se ha dejado de trabajar de manera estable.»Para este año nos hemos propuesto continuar con la recuperación cañera y electroenergética, la producción de alimentos y aumentar los rubros exportables del municipio», explicó.

Definió, además, las prioridades del Partido en el municipio y convidó a todos a seguir aportando desde cada frente al desarrollo económico y social del país.

Como parte de los acuerdos emanados del XI Pleno de Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se evaluaron también aspectos de la vida interna y el fortalecimiento de las organizaciones de masas.