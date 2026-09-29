¿El Pentágono velará las elecciones de Estados Unidos?

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, ordenó al Pentágono que use la IA para contrarrestar la interferencia extranjera en las elecciones en el Congreso, informó el portal Axios. El medio indicó que la orden del alto cargo reza que el organismo utilizará los medios de inteligencia militar, así

Pete Hegseth, ordenó al Pentágono que use la IA para contrarrestar la interferencia extranjera en las elecciones en el Congreso.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, ordenó al Pentágono que use la IA para contrarrestar la interferencia extranjera en las elecciones en el Congreso, informó el portal Axios.

El medio indicó que la orden del alto cargo reza que el organismo utilizará los medios de inteligencia militar, así como la IA, para recopilar y preparar información sobre «amenazas extranjeras a las elecciones [en EE.UU.] de acuerdo con la ley, regulaciones y decretos del poder ejecutivo».

Además, según el portal, el Departamento de Guerra va a contrarrestar «posibles amenazas cibernéticas por parte de actores extranjeros contra» las elecciones estadounidenses a través de operaciones conjuntas del Comando Cibernético de EE.UU. y el Departamento de Seguridad Nacional del país.