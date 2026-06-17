El petróleo venezolano ha pagado la guerra contra Irán “40 veces”, asegura Trump

Trump sostuvo que su relación con el país suramericano, cinco meses después del bombardeo del pasado 3 de enero y del secuestro del presidente Nicolás Maduro, es “excelente”

El mandatario estadounidense se refirió al estatus de la relación de su Gobierno con el país suramericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que el crudo extraído de Venezuela ha cubierto el costo de la guerra contra Irán en 40 ocasiones. El mandatario hizo estas afirmaciones durante un encuentro informal con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el marco de la cumbre del G7 celebrada en Francia.

Trump sostuvo que su relación con el país suramericano, cinco meses después del bombardeo del pasado 3 de enero y del secuestro del presidente Nicolás Maduro, es “excelente”.

“Ahora nuestra relación con Venezuela es excelente”, manifestó el republicano.

El mandatario también aseguró que su país habría pagado 40 veces el costo de la guerra contra Irán “sacando millones de barriles” de petróleo venezolano, y añadió: “Venezuela se está beneficiando, nosotros nos estamos beneficiando”.

Según el informe de junio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción petrolera de Venezuela aumentó en mayo un promedio de 43.000 barriles diarios en comparación con abril, ubicándose en 1.179.000 barriles diarios.

A principios de junio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una visita de trabajo a la India, donde se reunió con Modi. Los temas abordados en la agenda incluyeron “vías para una mayor cooperación en áreas como la seguridad energética, el comercio y la inversión, la industria farmacéutica, la atención médica, el transporte y las energías renovables”.