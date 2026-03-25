El plan de 15 puntos de Trump en Irán es poco probable que tenga éxito

Un artículo reciente publicado por The Guardian destaca que el hecho de que el plan pueda ser en gran medida un refrito de algo que Irán no aceptó hace un año sugiere una falta de seriedad de Estados Unidos sobre las conversaciones que se planean para esta semana

El documento original de 15 puntos fue la base para las negociaciones a fines de mayo de 2025. (Foto: Internet)

El plan marco de 15 puntos para la paz con Irán que, según el presidente de Estados Unidos Donald Trump, se está discutiendo se basa en una propuesta presentada por su equipo negociador durante las conversaciones nucleares hace casi un año. Así lo consideran diplomáticos con conocimiento de las conversaciones.

El documento original de 15 puntos fue la base para las negociaciones a fines de mayo de 2025, poco antes de que las conversaciones colapsaran debido a los ataques aéreos israelíes sobre el programa nuclear de Irán.

Ha habido mucha especulación sobre lo que contiene el último plan de Trump, y cuánto se ha actualizado desde el documento ahora obsoleto que Estados Unidos presentó a los iraníes en mayo pasado.

El hecho de que el plan pueda ser en gran medida un refrito de algo que Irán no aceptó hace un año sugiere una falta de seriedad de Estados Unidos sobre las conversaciones que se planean para esta semana, o más probablemente un deseo de Trump, por cualquier razón, de fingir que había hecho más progreso hacia un acuerdo cuando la realidad es otra.



Los iraníes acusaron a Trump de tratar de calmar los mercados estadounidenses antes de que abrieran diciendo que no seguiría adelante con su amenaza de ataque contra la infraestructura energética de Irán el lunes por la noche. El mandatario expresó que pospondría los ataques durante cinco días como margen para alcanzar los “15 puntos de acuerdo”.

Algunos de los puntos de Estados Unidos redactados en 2025 podrían considerarse obsoletos desde que hubo tres rondas más de conversaciones posteriormente en 2026, mientras que el programa nuclear de Irán, especialmente sus sitios clave de enriquecimiento de uranio, ha sido destruido por los bombardeos estadounidenses.

Diplomáticos cercanos a las conversaciones expresaron a The Guardian que no creían que existiera un nuevo documento estadounidense radicalmente diferente, e incluso si Estados Unidos estaba trabajando en un plan de este tipo, aún no se ha mostrado a los iraníes, y mucho menos asegurado su acuerdo.

La propuesta de 15 puntos de mayo de 2025, descrito por los Estados Unidos como una hoja de términos, fue presentado unilateralmente por la parte estadounidense y contenía un gran número de propuestas que Irán encontraría difícil de aceptar, incluidas las restricciones aplicadas al uso del dinero liberado por las sanciones.

El plan prometía poner fin sólo a las sanciones relacionadas con la energía nuclear en lugar de todas las sanciones, incluidas las de derechos humanos.

Según el documento, el dinero liberado por el levantamiento de las sanciones no se podría utilizar para financiar su programa de misiles balísticos. El plan propuesto para todas las existencias de uranio se enviaría fuera de Irán de inmediato, así como se mezclaría a 3.67%. Todas sus instalaciones de enriquecimiento se volverían inutilizables en el plazo de un mes y las centrifugadoras se volverían inoperables. Estados Unidos ayudaría a financiar un nuevo programa nuclear civil iraní con una granja de combustible fuera de Irán y sujeto a inspección por parte del organismo de control de la ONU.

Se establecería un consorcio regional de enriquecimiento que involucraría a Irán, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita. El consorcio podría tener un gerente externo

Irán, en cualquier nueva conversación probablemente supervisada por Pakistán y celebrada en Islamabad, probablemente buscaría que las discusiones se centren en algún tipo de compromiso difícil de cumplir con el hecho de que Estados Unidos no realizará más ataques militares contra Irán.

La cuestión de la libertad de navegación a lo largo del estrecho de Ormuz también tendría que ser abordada por Irán. Los estados del Golfo buscarán algún tipo de garantías de Irán a través de un pacto de no agresión.

Como resultado, es probable que cualquier acuerdo sea aún más difícil de alcanzar que las conversaciones anteriores entre Estados Unidos e Irán, ya que el número de problemas ha ido en espiral mucho más allá del simple programa nuclear de Irán, el enfoque principal del plan de 15 puntos.

Las divisiones entre Estados Unidos y el resto de las naciones industrializadas del G7 sobre la guerra contra Irán quedarán al descubierto el jueves y el viernes en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 en París.

Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Japón han dicho que no apoyan lo que consideran una guerra ilegal e innecesaria.

Los seis países subrayan que están actuando para ayudar a defender a los aliados del Golfo, los intereses nacionales en la región y promover la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.