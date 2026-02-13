El radiodocumental es un género que le hace falta a la radio cubana

Lisandra Gómez es de las periodistas que todavía intencionan la realización de radiodocumentales. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

El Premio de Periodismo Histórico distinguió este año, en la categoría de Radio, un trabajo que no fue concebido en una redacción ni respondió a la lógica de la inmediatez noticiosa. “Cangamba es testigo de resistencia y heroicidad”, de la periodista Lisandra Gómez Guerra, se gestó durante 15 años en los archivos personales de su autora, a partir de entrevistas realizadas a veteranos espirituanos de aquella batalla, cuando ella recién comenzaba su ejercicio profesional. La efeméride de los 50 años de la Operación Carlota fungió como detonante, pero no como origen: el material permaneció guardado hasta que la madurez periodística de la realizadora estuvo a la altura de aquella materia prima.

El jurado destacó la exactitud y contraste de los testimonios, así como el empleo de recursos sonoros que dotan a la pieza de una atmósfera envolvente. Detrás de esos méritos técnicos hay, sin embargo, una deliberación ética y profesional que Lisandra Gómez Guerra desglosa con la mesura de quien ha ejercido el oficio durante más de tres lustros.

“Todos los entrevistados que aparecen en el radiodocumental son espirituanos que participaron en la batalla de Cangamba, testigos presenciales de aquel hecho. Los llamo sus héroes, porque forman parte de la lista de los héroes de Cuba. Fue uno de los hechos más trascendentales de la guerra de liberación en el continente africano”.

Gómez Guerra afirma que esas entrevistas las hizo apenas graduada, a partir del estreno de la película Cangamba, en 2008. “Quedaron guardadas —revela—. A propósito del aniversario 50 del inicio de la Operación Carlota, retomé mis archivos y volví a esas grabaciones. Ya con la madurez, con la experiencia, elaboré este radiodocumental.

“Para contar la historia creo que hay que contrastar fuentes —enfatiza—, beber de los historiadores, de los libros. Pero los que mejor te pueden contar la historia son los protagonistas. Si tenemos a esos espirituanos hoy en nuestras calles, ¿quién mejor que ellos para contarnos lo vivido?”.

Comenta que estéticamente asumió, como cierre del documental, las historias de esos combatientes y cómo lo vivió cada uno.

“Todos son diferentes porque estaban en distintos puntos de aquella geografía inhóspita. Unos estaban en Cangamba, otros llegaron como refuerzo. Cada quien vivió la epopeya de una forma distinta, y eso se puede contrastar en el radiodocumental”, añade.

Sobre el proceso de producción también comenta que decidió utilizar todos los recursos que ubicaran a esos protagonistas en el lugar de los hechos.

“Por eso tiene un paisaje sonoro muy rico. La gente que lo ha escuchado me dice que parece que lo está viviendo”, declara.

Asevera la periodista que el trabajo cuenta con una música intencional. “La maestría de Alien Fernández Martínez en la realización de sonidos —precisa—, que le aportó muchísimo, y la locución de Katia García Álvarez, cuya narración ha sido elogiada. Los textos son muy pequeños, porque el valor lo tienen los testimonios y ese paisaje sonoro que conduce la historia”.

Lisandra es de las periodistas que todavía intencionan la realización de radiodocumentales porque, como su nombre lo dice, son documentos que quedan para toda la vida y permiten, por la riqueza del género, narrar, describir, ubicar muchas fuentes, incluso utilizar la dramatización.

“Es un género que exige mucho tiempo, mucha realización. A veces las dinámicas cotidianas lo impiden. Creo que es un género que le hace falta a la radio cubana. Y mientras pueda, seguiré haciéndolo”, concluye.