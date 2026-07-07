Héroes invisibles de la Salud (+fotos)

En Sancti Spíritus, los electromédicos tienen resultados que van, desde la creación de dispositivos sofisticados, hasta la optimización de tecnologías hospitalarias

El equipamiento de las nuevas ambulancias adquiridas en la provincia son montados por los electromédicos espirituanos. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los electromédicos emergen como héroes invisibles que combinan ciencia y salud para salvar vidas. No solo diseñan y mantienen equipos vitales; también innovan soluciones que salvan.

En Sancti Spíritus, la muestra es palpable desde la creación de dispositivos sofisticados hasta la optimización de tecnologías hospitalarias. Su labor resulta fundamental para el diagnóstico y tratamiento eficientes. Así lo precisa sin jactancia, pero con orgullo, el director provincial del Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina (CICEM), ingeniero Liván Rodríguez Lemas, quien explica a Escambray la pertinencia de las labores de la entidad en tiempos en los que para el país adquirir piezas de repuesto resulta prácticamente imposible.

“Tenemos una unidad presupuestada que consta de cinco unidades. Un grupo de trabajo en el territorio de Yaguajay, otro en Trinidad, en el Laboratorio Provincial de Ortopedia Técnica, que es nuestro también, el Laboratorio Provincial de Calzado Ortopédico y en nuestra sede”, apunta.

Más de 5 000 equipos médicos están distribuidos en todos los centros asistenciales, díganse policlínicos, postas médicas, servicios extendidos en la atención primaria y los hospitales.

Liván Rodríguez Lemas explica a Escambray la pertinencia de las labores de la entidad que dirige.

Electromedicina en Sancti Spíritus muestra resultados loables. ¿Cuáles son los principales?

“Yaguajay tiene muy buenos resultados, tiene servicio de Nefrología; allí contamos con ocho riñones artificiales, como solemos llamarles, y con un grupo de trabajo que los mantiene en marcha.

A pesar de muchas dificultades, el hospital de Trinidad tiene esterilización, urgencia médica, ventilación mecánica, servicio de laboratorio, y eso es gracias a la sostenibilidad que da el servicio de Electromedicina.

Poseemos un resultado por años en la atención al Sistema de Urgencias Médicas (SIUM). Hoy, la Electromedicina tiene cultura de lo que es el trabajo con las ambulancias.

Recientemente, recibimos cuatro técnicas de transporte nuevas, con muy buena calidad. Son de los mejores carros que he visto, con un salón donde se atiende al paciente, y los nuevos fabricantes están dándoles mayor confort. En otros países se compran con el equipamiento, y nosotros no hemos tenido esa posibilidad. Y ahí es que Electromedicina, con ingenio y experticia, pone su granito de arena e instala el equipamiento a esas ambulancias. En la actualidad, disponemos de cuatro con lo mínimo básico para que ante una urgencia médica se pueda estabilizar al paciente y trasladarlo hacia la unidad que conlleve”.

¿Pudiéramos hablar entonces de una cultura en Electromedicina?

“Sí, es una especialidad muy consagrada. Existe una cultura de la Electromedicina. A diferencia de otros lugares, todo el mundo colabora. Hay una insistencia del Gobierno, el Partido y, fundamentalmente, por la Dirección de Salud”.



Varios son los equipos que se recuperan para la vitalidad del sistema de Salud.

¿Retos?

“Estamos trabajando para tratar de recuperar, como parte de una de las especialidades nuestras, el mobiliario clínico, sobre todo de Estomatología, a donde llega mucha afluencia de pacientes y se deteriora la tecnología muy rápido. También estamos enfrascados en rescatar la mayor cantidad posible de autoclaves y destiladoras. Hay una frase muy típica de nosotros los electromédicos: en un hospital se pueden romper varios equipos y se puede seguir la atención, pero si se para la esterilización, se para el hospital”.

La Electromedicina traspasa fronteras. Profesionales de esta tierra en Venezuela y Sudáfrica son una muestra de las manos dedicadas de quienes arreglan cuanto se rompe en el sector de la Salud.

¿Deudas de Electromedicina en Sancti Spíritus?

“Poder regresar a la época en que formábamos a los jóvenes con mayor avidez. Lograr una titularidad de mayor rango. Queremos terminar las maestrías comenzadas. Abrir servicios en los lugares más intrincados, como los teníamos en otros momentos. Registramos más de 200 equipos rotos por la falta de piezas de repuesto, y es una deuda continuar el trabajo para mejorar el coeficiente de disponibilidad, porque así aumentan los servicios en nuestras unidades asistenciales. No nos conformamos con los resultados aniristas, aunque sean de referencia”.

Equipo de hemodiálisis recuperado por los electromédicos de Sancti Spíritus.

Dormir con la cabeza tranquila es impensable para Rodríguez Lemas; igual les sucede al resto de sus trabajadores en la provincia. Conocen de sobra que, en cualquier instante, suena el teléfono porque algún equipo vital del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos o del Pediátrico José Martí Pérez dejó de funcionar, y la única alternativa posible es salir corriendo, porque de ellos pueden depender muchas vidas.

El director confirma que ponerle el corazón a cada equipo es una urgencia en nuestra isla, muchas veces imposibilitada de adquirir nuevas tecnologías.

“Los muchachos de aquí cuando se gradúan saben que el servicio es 24 horas”, dice convencido, porque así lo vive cada día.

“No estamos exentos de las necesidades, es verdad; pero con muy buen corazón, con voluntad, tratamos de darle seguimiento y de resolver el problema”.

En este fascinante universo de la Electromedicina la precisión y el conocimiento se entrelazan. Son una familia que lucha por sostener, con cables, destornilladores y todo lo que caiga a mano, la vida de miles de espirituanos, pues rendirse para ellos no es siquiera una opción.